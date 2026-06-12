El ritmo de Valencia Basket deja al ASISA Joventut al borde del precipicio

Ni una sola victoria visitante hasta el momento en las semifinales de la Liga Endesa. Valencia Basket pasó por encima de ASISA Joventut (90-76) y puso el 2-0 en una eliminatoria que está prácticamente sentenciada. El conjunto verdinegro tuvo la oportunidad de ganar el pasado miércoles en el Roig Arena y en el segundo encuentro acusó demasiado el cansancio general.

Valencia Basket - Asisa Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 12/06/2026 LIGA ENDESA VAL 90 76 JOV Alineaciones VALENCIA BASKET, 90 (30+26+21+13): Badio (16), Montero (11), de Larrea (10), Pradilla (10), Sako (9) -cinco inicial-, Taylor (10), Key (5), Costello (2), Cárdenas (13), Moore (2) y Sima (2). ASISA JOVENTUT, 76 (13+30+16+17): Rubio (9), Hunt (8), Hanga (8), Parker (16), Ruzic (4) -cinco inicial-, Vives (5), Hakanson (5), Birgander (4), Kraag (2), Morin (9), Drell (4) y Allen (2).

Y es que el ritmo de los de Pedro Martínez fue frenético. La Penya tenía el difícil reto de volver a seguir la velocidad ofensiva de su rival, que tiene la capacidad de anotar y no dejar de hacerlo. Lo demostraron desde el primer minuto, con Sako y Pradilla liderando la anotación en la zona. Dani Miret tuvo que pedir tiempo muerto tras un 13-4 inicial para los 'taronja'.

Valencia Basket - ASISA Joventut / EFE

La pausa del entrenador de ASISA Joventut no sirvió para mucho y la brecha fue abriéndose. Un triple de Cárdenas colocaba un doloroso 19-7 de inicio, mientras los lanzamientos de Ricky Rubio y Simon Birgander se topaban con el aro. Los de Pedro Martínez no levantaron el pie del acelerador y cerraron el primer cuarto con dos triples finales de Pradilla y De Larrea.

Jabari Parker intentó liderar al equipo para acercarse en el marcador y soñar con una posible remontada. El norteamericano sacó su mejor versión desde el exterior y anotó varias acciones de tres, además de contribuir constantemente en el rebote ofensivo. Un buen parcial de los catalanes se cortó tras un espectacular tapón de Braxton Key en una entrada al aro de los verdinegros.

Los buenos minutos de Parker, y también de Ricky, permitieron al Joventut alcanzar los 30 puntos en el segundo cuarto, aunque a pesar del esfuerzo solo recortaron cuatro a su rival (26). Si había alguna esperanza tras el descanso, Valencia Basket salió como un torbellino para disiparla. Un triple de Kameron Taylor estrenaba la segunda parte en el Roig Arena.

Badalona para cambiar el rumbo

El último cuarto fue un absoluto trámite. Ambos equipos aceptaron el resultado y rebajaron la intensidad. Sobre todo ASISA Joventut, que ya pensaba en el tercer partido de la serie y no desgastar más energía de la necesaria. De hecho, Valencia iba a ritmo de 100 puntos, pero el parcial en los últimos minutos fue de 13-17. Las cabezas ya estaban en Badalona.

Valencia Basket y Barça se adelantan de manera notoria en las semifinales de los playoffs de ACB. Ambos están a una sola victoria de acceder a las Finales y verse las caras en la lucha por el título. Por el otro lado, el ASISA Joventut buscará la heroicidad de remontar a uno de los mejores equipos de Europa. Eso sí, en el próximo partido contará con el apoyo de su afición para prolongar un poco más la serie.