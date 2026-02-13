El ridículo del All-Star de la NBA 2026 tras la baja por lesión de Antetokounmpo

Norman Powell, nacido en San Diego, fue ubicado inicialmente dentro de la estructura de Team USA en el estreno del formato USA contra World, pero terminó inscrito en el Team World. El cambio no llegó por una votación ni por una decisión táctica, sino por un criterio de elegibilidad ligado a sus raíces jamaicanas, un detalle biográfico que en este modelo tiene peso de reglamento. Esta decisión ha generado mucha polémica en un público que pide a voces la vuelta del clásico All-Star entre Este y Oeste.

Un efecto mariposa

La cadena de movimientos se activó con una baja por lesión. Giannis Antetokounmpo quedó fuera del All Star y su plaza se cubrió con un sustituto, y ese sustituto fue De’Aaron Fox, incorporado al evento a última hora. A partir de ahí, el encaje de piezas dejó un hueco en el equipo internacional y el nombre que apareció para completarlo fue el de Powell, que dejó de figurar en el lado estadounidense para entrar en el combinado World. Cabe recordar que Norman Powell tiene la doble nacionalidad pese a no haber jugado nunca con Jamaica.

El contexto explica por qué un ajuste así resulta posible. El All Star 2026, celebrado en Los Ángeles, estrena un formato que no se limita a dos plantillas cerradas, sino que funciona como un pequeño torneo con equipos definidos por categorías y cupos. En ese marco, una lesión y un reemplazo no solo cambian un nombre, también pueden obligar a reequilibrar el reparto y a reinterpretar quién pertenece a cada grupo.

El resultado ha sido una escena poco habitual incluso para un evento acostumbrado a lo espectacular. Un jugador que no cambia de camiseta por traspaso, ni por draft, ni por una elección competitiva, sino porque el fin de semana necesita que las piezas encajen y su biografía permite moverlo de un lado al otro. La misma propuesta que pretende simplificar el relato, USA frente al resto, ha producido de forma casi inmediata un titular que pide explicación extra para entenderse.

Y ahí queda, como una fotografía del propio sistema. Un formato que acaba de nacer, que todavía está encontrando su manera de cuadrar bajas, sustituciones y criterios, y que en sus primeros ajustes ha mostrado que la frontera entre USA y World puede depender de matices que no siempre son evidentes para el público.