Ricky-Tomic: La cara y la cruz de una Penya ilusionada y sufridora a partes iguales

Son semanas de sentimientos encontrados en el Asisa Joventut. El conjunto verdinegro, una vez superada la decepción de no disputar la Final Four de la FIBA BCL, sumó una nueva mala noticia en su rutina como es la ausencia de Ante Tomic para lo que resta de temporada.

Horas antes del partido de Liga Endesa ante Morabanc Andorra, el club badalonés informó que el pívot croata no volvería a vestirse de corto en lo que queda de curso para tratar de recuperar de la mejor manera posible la lesión que sufre en los isquiotibiales de la pierna derecha que ya lleva varias semanas arrastrando. Sin ir más lejos, le imposibilitaron disputar los cuartos de final de la competición europea ante el AEK Atenas.

Tomic, con problemas en los isquiotibiales, no podrá jugar los cuartos de la Basketball Champions League / JOV

Sin Tomic para lo que resta de temporada

Tocará tirar sin Ante en esta recta final de temporada, en la que la Penya se juega su presencia en los play-offs de la Liga Endesa. De la sexta a la octava posición se anticipa una batalla que involucra a cuatro equipos para tan solo tres puestos, y cualquier tropiezo se puede pagar muy caro.

El Asisa Joventut no podía fallar ante el Morabanc Andorra, y los de Dani Miret se apuntaron un triunfo más que solvente por 101-79 liderados, una vez más, por el de casi siempre: Ricard Rubio Vives.

Ricky Rubio, en un partido del Joventut / ACB Photo - David Grau

Nueva exhibición de Ricky

El base verdinegro se regaló ante el conjunto del Principado su mejor anotación en Liga Endesa en lo que va de temporada. Se fue hasta los 23 puntos, superando los 21 anotados ante Breogán y Gran Canaria jornadas atrás, y quedándose a uno de los 24 que le anotó al Bursaspor en la primera fase de la BCL.

Ricky estuvo pletórico, con un 3/6 desde la línea de tres, a los que les añadió cuatro rebotes, siete asistencias y dos recuperaciones para un total de 28 créditos de valoración. Todo ello en menos de 20 minutos en cancha, que se dice pronto.

El público que siguió el partido desde el Olímpic se pudo deleitar con una actuación maravillosa del base de El Masnou. 'Levitó' en pista, con ese manejo del balón tan característico con el que derrocha calidad. Ricky sigue yendo sobrado de talento y también de generosidad, encontrando siempre la mejor opción para sus compañeros. Estuvo bravo en el tiro, y el acierto le fue correspondido para irse hasta los 23 puntos.

Ricky Rubio, en un partido con el Joventut / ACB Photo - David Grau

Objetivo Play-off

Con la victoria ante el Morabanc, la Penya se coloca sexta, con un balance de 18 victorias y 11 derrotas. Tiene pendiente la reanudación del partido ante Unicaja, suspendido por problemas en el marcador, y que tras la primera mitad iban ganando por 20 puntos de diferencia (53-33). Este domingo afrontan la exigente visita al Movistar Arena para medirse al Real Madrid (12:30h CET), y más allá del partido ante el conjunto malagueño, les quedarán las visitas a Tenerife y a Girona, y recibirán al San Pablo Burgos, que lucha por evitar el descenso a Primera FEB.