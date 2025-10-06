Ricky Rubio vuelve a hacer magia en Granada dos décadas después de su debut

En Badalona ya se frotan las manos con el regreso de Ricky Rubio a la disciplina verdinegra. La gran ilusión y alegría producida con su vuelta a la Penya llegan acompañadas por un rendimiento excepcional del base de El Masnou, tal y como se pudo comprobar en el estreno liguero del Joventut en Granada, en el que los de Dani Miret se apuntaron el triunfo por 75-87.

En la pretemporada, el '9' verdinegro se autodenominaba como una "grúa que todavía debía encontrar el ritmo competitivo", algo lógico tras un año apartado de la élite.

Ya dejó muestras de su calidad en los primeros amistosos del curso, y ante Covirán, Ricky se salió.

Y eso que el conjunto andaluz intentó 'tocarla la fibra emocional' con un homenaje más que merecido antes del inicio del choque. Rubio, que regresó al Palacio con 34 años, guarda un buen recuerdo del feudo granadino. Fue allí, hace un par de décadas, en el que vivió su debut en la ACB con la Penya.

Y este pasado domingo, Ricky volvió a ofrecer una clase magistral de baloncesto con una actuación para el recuerdo en su redebut en la Liga Endesa.

Los números de Ricky ante Granada

Dani Miret lo tuvo en pista 19 minutos y 13 segundos, y en ese tiempo, el director de juego verdinegro fue capaz de anotar 18 puntos, con un inmaculado 9/9 desde la línea de personal, a los que les sumó tres rebotes, cuarto asistencias y tres recuperaciones para irse hasta los 30 créditos de valoración, ya que recibió siete personales y no perdió un solo balón.

Ricky Rubio es un referente para el vestuario verdinegro / ACB Photo - Ferm

Los elogios de Miret

"Es un jugador que tiene un talento innato increíble, pero lo que mejor hace es hacer equipo. Es una estrella de valores que viene a sumar. Siempre nos va a ayudar a ser un buen equipo por su capacidad de ayudar. Jugadores buenos hay muchos, pero jugadores buenos y con sus valores no tantos”, comentó Miret sobre Ricky Rubio.

En las siguientes semanas, la Penya empezará a ver como el calendario se condensa con la alternancia entre ACB y BCL. Este próximo martes, los verdinegros reciben al Cholet (20:30h CET) en el estreno continental, y acabarán la semana también en el Olímpic ante Casademont Zaragoza (12/10 12h CET). Lo que queda claro es que Ricky Rubio ya está listo para seguir marcando diferencias, tal y como ha hecho durante toda su carrera, y como viene haciendo estas últimas semanas en su segunda etapa en Badalona.