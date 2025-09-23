Ricky Rubio: "¿Volver a la selección? No cierro ninguna puerta"

Ricky Rubio está disfrutando de su regreso a las canchas de la mano del Joventut. "La verdad es que cambiando un poco dinámicas y cositas que tenía dentro. Un poco raro al principio, pero al final desde otro punto de perspectiva y disfrutándolo", apuntó el base del Masnou en el acto de presentación de la Liga Endesa.

El jugador catalán también se pronunció sobre el estado del equipo: "Hemos formado un equipo que como todos en pretemporada necesita trabajar y conocerse, pero tenemos un proyecto muy bueno. Y muy buena gente sobre todo, que eso también es muy importante y nos va a llevar a que el grupo funcione".

Pese a estar un tiempo alejado del día a día del baloncesto, a Ricky no le sorprende nada en su regreso: "Es que son muchos años ya y es difícil al final cuando llevas tantos años sorprender, pero sí que es verdad que la ilusión que hay, el buen recibimiento. La verdad es que estoy encantado de poder estar aquí, poder disfrutar otra vez de esta nueva casa".

Además, se reafirmó en su decisión de fichar por el Joventut. "Lo dije en mi presentación, al final iba más allá de jugar al baloncesto, esto tenía que tener un porqué, tenía que tener un sentido y volver aquí y dejar un legado creo que era el sitio, no había otro".

Ricky Rubio, en un partido con el Joventut / Dani Barbeito

Preguntado por la llegada de Chus Mateo al banquillo de la selección, Ricky señaló que "Chus es un entrenador con mucha experiencia, que ya sabe lo que es la selección desde dentro y con el Madrid seguro que aún ha cogido mucha más experiencia y es una etapa ilusionante".

En ese sentido, el base catalán no cerró la puerta a un regreso al combinado nacional: "La verdad es que queda lejos porque no me lo he planteado, no sé cómo va a ir esta temporada. Como he dicho, los planes siempre he ido a hacerlos pero sin disfrutarlos y ahora mismo estoy en un proyecto muy ilusionante. No cierro nunca ninguna puerta pero sí que es verdad que vamos a ver cómo evoluciona toda la temporada".