Ricky Rubio vive su segunda 'joventut'

El Joventut baila al ritmo de Ricky Rubio. En un inicio de temporada inmejorable, la Penya ha logrado la victoria en todos los partidos que ha disputado hasta el momento. La última de ellas fue este domingo contra el Surne Bilbao Basket, donde el base de El Masnou no pudo estar mejor: 11 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Rozando el doble-doble y dirigiendo el ataque local.

Su rendimiento era una incógnita incluso para él, que admitió no saber qué nivel podía ofrecer tras permanecer un año inactivo por motivos personales. Sin embargo, entre la pretemporada y los primeros partidos de fase regular, queda más que claro que Ricky puede aportar mucho a un Joventut que es un avión. Cinco victorias en cinco encuentros (dos en Champions League).

Jugando más de 15 minutos por partido, el catalán supera los diez puntos en prácticamente todos los partidos, además de promediar alrededor de cinco asistencias. En el último duelo ante Bilbao Basket, rebasó los 20 minutos en pista. Poco a poco, a medida que va cogiendo ritmo, la presencia de Ricky en pista es más habitual. Y siempre aporta cosas positivas.

Ricky Rubio, posando con la camiseta del Joventut / Marta Pérez

Si Ricky está bien, el Joventut está bien. Es cierto que no han tenido en frente a ninguno de los pesos pesados de la Liga Endesa, pero la regularidad no había sido precisamente el punto fuerte de los de Badalona. El próximo partido a domicilio será una prueba de fuego para los catalanes, que visitarán al equipo más en forma de España: el Valencia Basket.

"Vengo con una ilusión que hace tiempo que no tenía. Estoy muy contento de hacerlo en casa", aseguraba el base del Joventut tras su regreso a casa. El catalán volvía tras 16 años fuera, donde gran parte de su carrera la pasó en Estados Unidos. Cuando todo hacía indicar que Ricky iba a retirarse, sorprendió con un comunicado en el que confirmaba su vuelta.

El base de El Masnou cumplirá 35 años este martes en un gran momento baloncestístico. La exigencia del calendario pondrá a prueba su físico durante la temporada, pero en caso de aguantar a buen ritmo, quién sabe si tendremos Ricky para más de un año. La Penya no será la que se niegue a ello, ya que su presencia ha elevado las posibilidades del equipo tanto en España como Europa.

El otro gran veterano del Joventut

Otro de los grandes nombres del Joventut es Ante Tomic. A sus 39 años, está saliéndose en este inicio de temporada, sin bajar del notable en ninguno de los partidos. En este último, acabó con 17 puntos y 7 rebotes, siendo el máximo anotador del encuentro. Sin duda, es el faro del Joventut dentro de la zona y un seguro de vida en cuanto a veteranía y galones.

Este 'mix' entre los veteranos y jóvenes hacen del Joventut en equipo a tener en cuenta. En el caso de Ricky, la anotación es lo de menos; la cuestión es que hace jugar a los demás y mucho. Y Tomic es la referencia cuando los tiros exteriores no funcionan. El tiempo dirá hasta dónde llega el club catalán.