Ricky Rubio: "Valencia ha sufrido mucho con la DANA y que tenga una fiesta con la Copa del Rey es muy especial, tenemos que agradecerles"

Ricky Rubio atendió a los medios de comunicación de la ACB antes de la cita copera en Valencia. El base del ASISA Joventut ha reconocido ser un gran fan de la Copa del Rey y todo lo que genera. Su equipo no fue capaz de ganar en los cuartos de final del torneo al anfitrión, el Valencia Basket, pero disfrutará de la competición como los miles de aficionados que se han desplazado hasta el Roig Arena.

"La Copa del Rey es la locura de febrero. Es especial poque, en cuatro o cinco días, se viven muchas emociones. Es una fiesta, no solo de los ocho equipos que se clasifican, sino también vienen otras aficiones. Es una fiesta del baloncesto y se tiene que tomar así. Da unos valores y representa una afición en la que sí que hay rivalidad, pero sobre todo hay respeto", inició Ricky.

El jugador de El Masnou ya había destacado que incluso en Estados Unidos envidian la idea de la Copa del Rey y de todo lo que genera alrededor. "Al final yo creo que es una competición que desde Estados Unidos incluso se ha intentado copiar. Yo he jugado muchos años allí y la veía con envidia. He tenido la suerte de poder disfrutar y ganar alguna, y es algo increíble", reconocía.

Mensaje de cariño a Valencia

Además, tuvo unas bonitas palabras hacia la ciudad que será sede de la Copa hasta 2028. "Es de las cosas más bonitas en el deporte. Un fin de semana largo en Valencia, que ha sufrido mucho en los últimos años con el tema de la DANA. Que tenga una fiesta así es para ellos muy especial y nosotros tenemos que agradecerles también que nos acojan".

"Para mí, Badalona, o pasear por la Rambla, es algo terapéutico incluso y verla llena de aficiones de baloncesto tiene que ser espectacular. Desde aquí le decimos al Ayuntamiento de Badalona y a la ACB a ver si se ponen de acuerdo otra vez y vuelve la Copa a Badalona", finalizó el catalán, dejando claro su deseo de ver el torneo en su ciudad favorita.