Ricky Rubio, a tres rondas de levantar su cuarto título europeo... 16 años después

El 9 de mayo de 2010, Ricky Rubio anotó nueve puntos, atrapó cuatro rebotes y repartió dos asistencias con un gran trabajo defensivo y en la dirección de juego para encumbrar al Barça de Xavi Pascual a la segunda Euroliga de la sección. Los blaugranas derrotaron a Olympiacos por 86-68 con 22 puntos de Juan Carlos Navarro, quien había anotado cinco en la victoria en 2003 con Svetislav Pesic ante la Benetton Treviso en el Sant Jordi (76-65).

Consagrado como estrella emergente de la Euroliga después de debutar como verdinegro antes de cumplir los 15 años, el base de El Masnou aún aguantó otra temporada como azulgrana en la que conquistó la Liga ACB y la Copa del Rey, pero la derrota por 3-1 en los cuartos de final ante el Panathinaikos le impidió luchar por su segunda Euroliga seguida.

En 2011 emprendió una exitosa y larga carrera de casi 13 temporadas en la NBA que lo llevó a jugar en Minnesota Timberwolves (2011-17), Utah Jazz (2017-19), Phoenix Suns (2019-2020), de vuelta a la franquicia de Mineápolis (2021-2024) y unos meses en los Cleveland Cavaliers antes de dejar el equipo por problemas de salud mental.

Ricky Rubio, en la Penya con 15 años recién cumplidos / JOAN IGNASI PAREDES

Ricky Rubio lo pasó mal, pero salió adelante y reforzó al Barça de Roger Grimau los últimos meses del curso 2023-24. El mejor base español de la historia en competencia con José Manuel Calderón se tomó un año sabático y el pasado verano volvió al Joventut 16 años después. Ahora está a tres rondas de volver a reinar en Europa y de lograr su cuarto título en el Viejo Continente tras la citada Euroliga y la FIBA EuroChallenge en 2006 y la Eurocopa en 2008.

El catalán está brillando en Badalona, donde forma la mejor sociedad con un Ante Tomic que es como el buen vino, al estilo de Marcelinho Huertas en la Laguna Tenerife. El Joventut quiere el título en la FIBA Champions League y el miércoles disputa el primer partido de cuartos en la pista del AEK Betsson griego (18.30 h) al mejor de tres y con el factor pista en contra. El gran problema es que sus dos 'cincos', Simon Birgander y el citado Tomic, se perderán toda la serie.

La vuelta al pasado del catalán es total 15 años después, puesto que otra vez un equipo heleno se erige en el último obstáculo antes de una Final a Cuatro. En aquella ocasión salió cruz ante el PAO del genial Dimitris Diamantidis (un base alto 'tipo Satoransky'), los exazulgranas Romain Sato y Nick Calathes, el exmadridista Antonis Fotsis y el fornido Batiste.

El equipo del que salieron Nikos Zisis y el exazulgrana y exmadridista Ioannis Boroussis es tercero en la Stoiximan GBL con 15 victorias y cuatro derrotas en una tabla que lidera Olympiacos con 20-0 y el PAO es segundo con 17-4. El técnico es el septagenario grecoserbio Dragan Sakota, quien dirigió los últimos partidos de la campaña 2021-22 al Casademont Zaragoza y logró la salvación.

Campeón en 2018 y ocho veces ganador de la liga griega, el AEK cuenta con un excelente equipo en el que destacan el escolta estadounidense Frank Bartley (18,8 puntos de media con un 39,4% en triples), su compatriota ala-pívot RaiQuan Gray (13,9 puntos y 5,9 rebotes) y el eléctrico base lituano Lukas Lekavicius (10,3 puntos y 3,5 asistencias).

Citar también al estadounidense James Nunnally jugó unos meses en el Estudiantes en 2014, al interior grecoserbio Marko Pecarski nacido en Gijón (su padre, Miroslav, jugaba allí en la Liga Endesa) y al capitán lituano Mindaugas Kuzminskas, quien jugó en Unicaja (2013-16). El gabonés Chris Silva, por el que tanto suspiró el Barça, vistió de amarillo esta temporada hasta que el 3 de enero se enroló en el Fenerbahçe de Jasikevicius.