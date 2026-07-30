Ricky Rubio renueva con el Asisa Joventut

¡Fiesta mayor en Badalona! El Asisa Joventut anunció la renovación de Ricky Rubio. Después de semanas de reflexión sobre si el base de El Masnou seguiría un año más en el equipo, el '9' verdinegro se ha decantado por continuar en el Olímpic.

Ha sido a través de un vídeo publicado por la Penya a través de sus redes sociales, en el que Rubio ha confirmado que seguirá un curso más bajo las órdenes de Dani Miret.

Ricky Rubio, en el partido del play-off de la Liga Endesa ante Baskonia / EFE

El club badalonés está anunciando sus fichajes con el lema 'Jo hi seré' ('Yo estaré'), y el último en pronunciar dichas palabras ha sido el talentoso director de juego, uno de los mejores jugadores nacionales de la historia.

Las palabras de Ricky tras renovar con la Penya

"Jo hi seré. Expresión de compromiso firme e incondicional que manifiesta la voluntad de estar y mantenerse fiel ante cualquier circunstancia. Más allá de una presencia física, implica pertenencia, constancia e identificación con una causa, una comunidad o unos valores. No se limita a estar en un único papel o momento. Porque, 'Jo hi seré' es una manera de sentirse parte de alguna cosa que perdura", pronunció Rubio en el vídeo en el que se confirmaba su renovación con el Asisa Joventut.

Tras una temporada alejado del baloncesto profesional, Ricky regresó a la Penya el pasado verano, en una temporada en la que su gran objetivo era volver a disfrutar en una cancha de baloncesto. Más allá de hacerlo, el rendimiento del jugador de 35 años fue sensacional, incluso por encima de lo previsto.

Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut / EFE

Un rendimiento sensacional

El curso pasado promedió 13,8 puntos y 5,1 asistencias por partido en la Liga Endesa, algo que le permitió ser elegido en el segundo mejor quinteto de la temporada. Unos números que prácticamente calcó en la FIBA BCL, (13,4 tantos y 5,8 pases de canasta), en la que se quedó a las puertas de la Final Four disputada en Badalona. Más allá de su gran aportación en pista, Rubio ha sido una figura clave en el vestuario y un gran activo para el club, siendo también una de las grandes referencias del baloncesto formativo. Su figura sigue trascendiendo más allá de lo que es capaz de hacer con una pelota de baloncesto entre sus manos.

Dupla esperada con 'Lapro'

Rubio formará parte de un equipo en el que se encontrará con Nico Laprovittola, otra llegada muy esperada por la parroquia verdinegra. Su veteranía y calidad apuntan a que Miret cuente con uno de los perímetros más talentosos de toda la Liga Endesa. Además, su conexión con Ante Tomic, que ha causado verdaderos estragos a las defensas rivales, promete seguir siendo una de las principales armas del ataque badalones.

Ante Tomic y Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

Rubio vuelve a ser feliz en casa y a disfrutar del baloncesto ante los suyos. Su renovación por la Penya es una gran noticia para los verdinegros, que han 'cantado el gordo' a 30 de julio, y una excelente noticia para una Liga Endesa y una BCL que seguirán disfrutando de uno de los mayores talentos que han participado en dichas competiciones.