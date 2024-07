Ricky Rubio reaparece en público…¡en el homenaje a Claver!

El baloncesto español, con Ricky Rubio y la selección masculina a la cabeza, y con otras grandes figuras como Albert Oliver, Pau Ribas o Fernando San Emeterio, arroparon este jueves a Víctor Claver en su retirada del baloncesto profesional.

En un acto celebrado en L'Alquería del Basket y que contó con alrededor de doscientas personas entre familiares, amigos, ex jugadores y aficionados al baloncesto, Víctor Claver se despidió del deporte profesional en l’Alqueria del Basket en un acto al que no faltaron sus grandes amigos en la selección, Sergio Llull, Pau Ribas y Ricky Rubio.

Los jugadores de la selección junto a Ricly posan con Víctor Claver en el homenaje a su adiós / EFE

Rubio, en su primera aparición desde que se conoció que no formaría parte del equipo del preolímpico, explicó que para él Víctor es “la mejor definición de ’soldado’” que existe, cuyo “significado en el diccionario es el de ’personas fundamentales para mantener la seguridad y el equilibrio de un país”, dijo.

Un jugador importante

“Iba como anillo al dedo para lo que ha significado Claver, que muchas veces no se hace ver pero que se nota muchísimo. El Mundial de 2019 no se gana sin ti; el EuroBasket de 2015 tampoco…”, recalcó Rubio, que insistió en que “ningún título refleja el ejemplo” que da.

Sergio Llull y Ricky saludan a Claver después de realizar su speech de despedida / EFE

“Es un ejemplo para muchos liderando desde un área que muchos jóvenes no quieren hacer, que es hacerlo desde la sombra, un papel absolutamente necesario”, explicó el base, que añadió que en el Mundial de 2019 fue “la pieza que hizo que todo funcionara”.

Un relajado Ricky, explicó a la audiencia como se materializó su visita a Valencia. "Cuando me llamaste la semana pasada y me dijiste ‘me retiro’, digo, venga vamos tres horitas en coche a verte, a ver a los amigos, una paella bien buena, tres horitas y un golf de camino a casa, perfecto. Y ayer me la lía. Ayer Víctor me llama a las 5 de la tarde y yo, pues mira, me voy a Valencia mañana, tranquilísimo… y ahora llevo 12 horas nerviosísimo", comentó Ricky.