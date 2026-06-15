Un Ricky Rubio de lujo lidera un curso brillante del ASISA Joventut

Ricky Rubio cerró la temporada de su regreso a la Liga Endesa con el ASISA Joventut con una amarga derrota en semifinales de la Liga Endesa ante un Valencia Basket arrollador e imparable que no les dio opción en los dos últimos encuentros (3-0).

Pero ese eliminación en las semifinales de la Liga no puede empañar la magnífica campaña realizada con el conjunto badalonés de la mano de Dani Miret que ha completado una temporada rozando el excelente y con un maestro de ceremonias en la dirección, el base Ricky Rubio que ha sido la pieza que ha permitido al equipo dar un salto de calidad.

El lider de este Joventut acabó ovacionado por los aficionados de la Penya que ha podido disfrutar del Ricky más maduro y que ha demostrado que no ha perdido un ápice que lo convirtió en una estrella en temprana edad, y dio el salto a la NBA para completar una carrera profesional de ensueño.

Ricky ha vivido una temporada mágica en Badalona, y los jugadores agradecieron el apoyo de la afición / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un regreso emocionante

Volver a la Penya tenía un componente emocional muy grande, cerrando el círculo a su carrera, y la apuesta del base del Masnou ha confirmado ha permitido a los badaloneses recuperar la autoestima, y volver a codearse con los mejores con los acertados fichajes realizados desde la dirección deportiva con un Jabari Parker, como la guinda del pastel.

Su sociedad con Ante Tomic ha sido una de las mejores de la Liga y solo la lesión del croata en la parte final de la temporada, impidió al ASISA Joventut luchar por el título de la Champions, el único lunar esta temporada.

A pesar de su ausencia en el momento clave, el equipo supo mantenerse con la cara alta y llegar a los play-off convencido de sus posibilidades. Eliminar al Baskonia fue la demostración que el grupo daba un salto de calidad esta campaña, y que solo un Valencia ‘lanzado’ pudo apartarles de la gran final.

Ricky dejaba el Olímpic sin tener claro su futuro, pero al Joventut le gustaría que alargara un poco más su carrera / Marta Pérez / EFE

Una temporada ilusionante

Los aficionados verdinegros que llenaron el Olímpic, agradecieron la espectacular temporada que les ha brindado el equipo y especialmente la de un Ricky Rubio al que no se imaginan haberle visto disputar su último partido. Quieren más.

“Dejaremos pasar un par de días para hacer balance”, decía el base decepcionado por no haber podido brindar un triunfo ante su afición en la semifinal. “Está la familia y muchas variables sobre la mesa. Lo hablaremos tranquilamente cuando los emociones bajen”, decía el crack, al ser preguntado sobre su posible continuidad.

Dani Miret ha contado con el liderazgo de Ricky y su calidad incuestionable / Enric Fontcuberta / EFE

A pocos meses de cumplir los 36 años, Ricky ha demostrado que es capaz de dar todavía mucho con su desbordante calidad, y su físico parece haber aguantado bien excepto algunos problemas puntuales. “Después de un año parado no sabía como iría pero ha sido una temporada muy bonita aunque muy exigente”, reconoció.

Dani Miret ha tenido el lujo de contar con uno de los jugadores que desprenden más magia en una cancha de baloncesto y sus compañeros lo han seguido convencidos que los hace mejores a todos. Ahora toca esperar, pero el optimismo sobre su regreso un año más ya campa por Badalona.