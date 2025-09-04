Baloncesto
Ricky Rubio, listo para una noche especial con el Joventut
El base de El Masnou podría vivir su reestreno como jugador de la Penya en el amistoso que les mide este jueves (20:30h CET) en Sant Julià de Vilatorta al Hiopos Lleida
La pretemporada vive esta tarde (20:30h) una cita ineludible para los amantes del baloncesto. La localidad de Sant Julià de Vilatorta, escenario habitual de varios partidos de preparación de equipos de la Liga Endesa, puede ser el escenario en el que Ricky Rubio viva su reestreno como jugador del Joventut.
Han pasado más de 15 años desde que el base de El Masnou jugó su último partido de baloncesto vistiendo la elástica verdinegra. Desde entonces, su fichaje por el Barça, su etapa NBA (Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers), su vuelta al Palau a finales de la temporada 23/24, y finalmente, el regreso más esperado al club badalonés.
Al igual que sus compañeros, Ricky ya acumula semana y media de entrenamientos, en esa puesta a punto del equipo de Dani Miret en una campaña que se anticipa muy ilusionante. El cambio de competición europea (BCL por Eurocup), o el regreso de Sam Dekker, son alguno de los alicientes de la parroquia verdinegra de cara a este curso.
Y desde luego, volver a ver a Ricky defendiendo los colores de la Penya, algo que podría ocurrir hoy ante el Hiopos Lleida. SPORT pudo saber de fuentes cercanas al club que el director de juego está disponible para jugar, de manera que todo apunta a que Dani Miret ya le puede dar minutos ante los ilerdenses.
Un duelo que servirá para conocer las caras nuevas de ambos equipos. Junto a Ricky, también estará presente el estadounidense Cameron Hunt que tan bien rindió en Manresa la última campaña. Los suecos Simon Birgander y Ludde Hakanson todavía tardarán en incorporarse a la disciplina verdinegra, ya que están disputando el Eurobasket.
Por su parte, Gerard Encuentra contará con hasta siete caras nuevas respecto a la última temporada. En Sant Julià de Vilatorta no estará el base letón Kristers Zoriks, jugando el Europeo, pero sí que podrían debutar Caleb Agada, Melvin Ejim, John Shurna, Atoumane Diagne, Cameron Krutwig y Gyorgy Goloman. Estos últimos cuatro jugadores recomponen un juego interior totalmente renovado.
En el Joventut ya no estará un Keye Van der Vuurst que jugará cedido este próximo curso en el Büyükçekmece Basketbol.
