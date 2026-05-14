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Baloncesto

Ricky Rubio lidera la exhibición del Asisa Joventut ante el Andorra

El base verdinegro brilló ante el conjunto del Principado (23 puntos y siete asistencias) en la cómoda victoria verdinegra por 101-79

Ricky Rubio, en un partido con el Joventut

Ricky Rubio, en un partido con el Joventut / ACB Photo - David Grau

EFE

El Asisa Joventut, con un gran Ricky Rubio (23 puntos y 7 asistencias), no dio ninguna opción al MoraBanc Andorra, al que venció por 101-79, en un duelo dominado de principio a fin por los verdinegros. Además del base de El Masnou, también destacaron el escolta Cameron Hunt y el ala-pívot Jabari Parker, con 14 y 13 puntos respectivamente.

Asisa Joventut - Morabanc Andorra (baloncesto, Liga Endesa), 14/05/2026

LIGA ENDESA

101
79
Alineaciones
ASISA JOVENTUT, 101
(21+30+24+26): Rubio (23), Hunt (14), Kraag (11), Parker (13), Ruzic (10) -cinco inicial-; Drell (7), Hakanson (10), Vives (-), Torres (2), Allen (-), Birgander (8) y Hanga (3).
MORABANC ANDORRA, 79
(23+17+25+14): Evans (11), Best (2), Okoye (6), Pons (9), Pustovyi (14) -cinco inicial-; Luz (5), Rice (9), Ortega (2), Kostadinov (8), McKoy (2), Kuric (11) y Guerrero (-).
ÁRBITROS
Antonio Conde, Jorge Martínez e Iyán González. Sin eliminados.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 4.081 espectadores.

El partido comenzó con un Asisa Joventut más entonado en ataque, especialmente gracias a la dirección de juego de Ricky Rubio, que fue un mal de cabeza para la defensa visitante (15-9, min. 5). En los andorranos, tanto Artem Pustovyi como Yves Pons se cargaron el equipo bajo sus espaldas, y rápidamente igualaron el marcador (17-16, min. 8).

La reacción de los del Principado fue a más y un mate en la última jugada de Kostas Kostadinov puso el 21-23 al final del primer periodo. Los badaloneses volvieron a su mejor versión con el inicio del segundo cuarto y unos buenos minutos de Yannick Kraag abrieron la primera brecha del partido favorable para los locales (37-28, min. 14).

El MoraBanc Andorra, lejos de reaccionar, vio como el Asisa Joventut se fue hasta el +20 tras otro triple de Rubio, que hasta ese momento llevaba un 3/3 desde dicha distancia (49-29, min. 18).

Y cuando parecía que los de Dani Miret podían poner tierra de por medio en el Olímpic, los andorranos reaccionaron con un parcial de 2-11 para llegar al tiempo de descanso con un 51-40 que les permitía mantenerse dentro de partido.

En la reanudación, los verdinegros mantuvieron su ventaja gracias a la irrupción en pista de Ludde Hakanson, que empezó a meter los tiros desde la línea de tres (62-48, min. 24). Desde entonces, el partido se convirtió en un intercambio de golpes, aunque otra buena jugada de Kostadinov en los visitantes les permitió ponerse a tan sólo diez puntos de desventaja (69-59, min. 28).

En el tramo final de tercer cuarto ninguno de los dos equipos logró culminar un parcial relevante y finalmente se llegó con el resultado de 75-65 a los últimos diez minutos de encuentro. Ya en el último cuarto, Rubio puso el modo apisonadora en su casa y en un abrir y cerrar de ojos la Penya volvió a tomar una ventaja importante en el luminoso (81-67, min. 32).

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Los locales, lejos de relajarse, fueron a por más y una buena acción en la pintura de Jabari Parker sentenció definitivamente el partido a falta de dos minutos para el final (95-75, min. 38). Al final, el Asisa Joventut venció por 101-79 al MoraBanc Andorra para sumar la victoria número 18 de la temporada en la Liga Endesa y acercarse cada vez más al 'play-off'.

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