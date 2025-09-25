BALONCESTO
Ricky Rubio, sobre la guerra entre Israel y Palestina: "Es inconcebible que podamos seguir haciendo vida normal"
El base de El Masnou rehuyó del protagonismo deportivo en el 'media day' previo al encuentro ante el Granada
Ricky Rubio sonríe pero continúa siendo cauto en su regreso a la pista. El base de El Masnou se reestrenó con la Penya en Sant Julià de Vilatorta el pasado 4 de septiembre ante el Hiopos Lleida y, tras una Lliga Catalana "que me salió mejor de lo que me esperaba", atendió en el 'media day' previo al inicio de la temporada.
"No me considero el líder del equipo, tenemos un bloque muy sólido con veteranos como Tomic o Hanga y jugadores jóvenes que deben tener más protagonismo", expresó un Ricky que promete "aportar todo lo que tenga dentro de mí". "Después de un año y medio me he sentido cómodo, la grúa debe ponerse en marcha poco a poco", añadió.
Afrontaba la Lliga Catalana con "cero expectativas", pero se notó muy bien tanto física como mentalmente. Eso sí, "30 minutos no creo que los pueda sumar. Parto de una base en la que nunca había estado. Veremos cómo evoluciona semana a semana", aclaró. Elegido uno de los capitanes, reconocimiento "que creo que no merecía porque hay muchos jugadores que han estado aquí muchos años", garantizó que "estoy para sumar".
Con ganas de debutar ante la afición verdinegra en el Olímpic, admitió que "aún estoy en ese camino" al ser preguntado por cómo lleva su regreso al baloncesto. "Es un proyecto que me llena más allá de una pista de baloncesto", aseguró.
"Va mucho más allá del deporte"
El Joventut Badalona competirá en la Basketball Champions League y uno de los rivales que deberá enfrentar será el Hapoel Netanel Holon israelí. Y Ricky, pese a afirmar que "no tengo toda la información y no tengo una opinión que valga la pena", rehuyó del protagonismo deportivo y lanzó una bonita reflexión.
"Deportivamente se ha castigado a otros equipos por hechos similares. Va mucho más allá del deporte, debemos que pedir un posicionamiento gubernamental y tener toda la información. Hay que ser muy precavido. Ojalá no hubiera guerras, pero tenemos que ser muy conscientes y ayudar a la gente que lo está pasando mal. Podemos decir si un equipo debe jugar o no pero esto va de vidas, de niños que están muriendo. En este mundo que vivimos es inconcebible que podamos seguir haciendo vida normal sabiendo que pasan estas cosas”, concluyó.
