Un Ricky Rubio de fantasía mantiene vivo el gran sueño del Asisa Joventut

Ricky Rubio regresó exultante y pletórico de Vitoria. El base del Asisa Joventut brilló en el Buesa Arena firmando una actuación colosal que permitió al conjunto badalonés clasificarse para las semifinales de la Liga Endesa, unas series a las que regresa tres años después de la última vez.

La Penya batió a Baskonia en el tercer y definitivo asalto por 88-96 en un partido decantado por la gran segunda mitad de los de Dani Miret, en la que anotaron 55 puntos que confirmaron la segunda gran campanada en lo que va de play-off. Tras la hazaña de La Laguna Tenerife ante el Real Madrid, Asisa Joventut se ha 'cargado' al campeón de Copa, y ahora se cita con Valencia Basket en busca de un lugar en la gran final de la ACB.

Dani Miret, entrenador del Asisa Joventut / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Actuación de récord en el Buesa

Regresando a Ricky Rubio, su actuación en el Buesa fue sensacional. El '9' verdinegro, que venía promediando 12,5 puntos por partido en la serie, elevó su anotación hasta los 23, en la que es su mejor marca histórica en un encuentro de play-off de la Liga Endesa. De hecho, los 23 tantos igualan los logrados esta campaña en la pista de Morabanc Andorra, y tan solo están por debajo de los 24 anotados en la BCL ante el Bursaspor.

Ricky estuvo pletórico con su lanzamiento exterior, anotando cuatro de los siete lanzamientos que intentó. Fue su mejor marca de la temporada en ACB, quedándose a tan solo un intento de igualar su récord, que lo conserva desde el 20 de marzo de 2010 tras los cinco triples que, curiosamente, también le anotó a Baskonia en el Buesa. Además, este pasado domingo, Rubio repartió cuatro asistencias y tres rebotes para 28 créditos de valoración. Todo ello en menos de 22 minutos.

Se vio al Ricky de las grandes ocasiones, asumiendo galones y echándose el equipo a la espalda. Sus penetraciones a canasta confundían a los defensas rivales, ya que en la gran mayoría de ocasiones acababa doblando el balón a jugadores como Simon Birgander, Michael Ruzic o un Jabari Parker que terminó la contienda con 14 puntos, 12 de ellos en la segunda mitad.

Ricky Rubio dialoga con Jabari Parker durante un entrenamiento del Joventut / Twitter: @Penya1930

Además, Ricky forzó nueve personales, algo que ha sido motivo de crítica durante la serie, pero que no esconde esa inteligencia y esa virtud por saber utilizar su físico para conseguir cargar a sus rivales de faltas. Rubio fue a la línea del 4,60 hasta en seis ocasiones, con un gran 5/6 en el tiro libre.

Las palabras de Rubio

"Ha sido una serie muy disputada, hemos ejecutado muy bien el plan de partido. No queríamos acabar la temporada hoy. Siento mucho orgullo, durante la temporada hemos tenido algunos malos momentos, pero un equipo como el nuestro se ha rehecho. Yo me siento cómodo en este equipo, peleo por algo más que el baloncesto, y con mucha ilusión", comentó Ricky tras el choque. Por su parte, Miret elogió el trabajo de uno de sus alumnos más aventajados: "Ricky ha estado superconcentrado, siguiendo el plan de partido y cuando lo hemos necesitado en anotación, pues ha aportado. El mejor base que podemos tener, él disfruta, todos hemos disfrutado de él".

Ricky Rubio lideró el pase del Asisa Joventut a las semifinales de la Liga Endesa / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Ahora, Ricky y la Penya tienen por delante un reto, todavía más difícil, en ese camino hacia la final de la Liga Endesa. Se miden al Valencia Basket, gran favorito al título, con el factor pista en contra, algo a tener en cuenta, pero que ni mucho menos es definitivo tal y como se vio en Vitoria este pasado domingo. El sueño verdinegro sigue vivo, y Rubio, campeón de la ACB en 2011, quiere alargar lo máximo posible este año mágico de su vuelta a las pistas.