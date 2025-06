Enigmático mensaje de Ricky Rubio: ¿retirada o agradecimiento?

El Palau Blaugrana fue testigo del último partido de Ricky Rubio como jugador profesional de baloncesto. Fue el 2 de junio de 2024, en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa ante el Real Madrid. Hoy, cinco de junio de 2025, más de un año después, podría haber decidido dar definitivamente un paso al lado, anunciando su retirada a los 34 años con un enigmático mensaje a través de sus redes sociales.

"Después de un año reflexionando sobre mi carrera y mi vida, me he dado cuenta que si he llegado donde he llegado no es gracias a las asistencias que he dado, sino a las que he recibido. Esto no es una despedida, es un gracias a todas las personas que me han ayudado", reza el mensaje del base. Las redes sociales se han inundado con respuestas de apoyo y cariño.

Con este emotivo mensaje, el jugador de El Masnou, uno de los mejores del baloncesto español en las últimas décadas, podría poner punto y final a una carrera brillante y admirable.

Como él mismo recuerda en la publicación compartida, empezó en el Joventut de Badalona (2004-2009), continuó en el Barcelona (2009-2011), se dio a conocer al mundo en la NBA -pasando por los Minnesota Timberwolves (2011-2017), Utah Jazz (2017-2019), Phoenix Suns (2019-2020), de nuevo Minnesota (2020-2021) y Cleveland Cavaliers (2021-2024)- antes de volver al Barça en 2024.

Sin embargo, el misterio persiste por dos detalles en la publicación: el hecho de señalar que "esto no es una despedida, es un gracias a todas las personas que me han ayudado" y los puntos suspensivos (...) que aparecen tras su segunda etapa en el Palau, en la parte inferior de la imagen que representa todos sus equipos.