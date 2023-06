Ricky Rubio confirma que jugará el amistoso entre Catalunya y Argentina

El base de los Cavaliers pronostica una final igualada y destaca que la plantilla del Barça tiene mejor calidad que la del Real Madrid Ricky Rubio: "La ACB debería tomar de ejemplo la competitividad de la NBA por el anillo"

El base de los Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, afirmó que la Liga Endesa debería tomar de ejemplo la "competitividad" de la NBA en la lucha por el anillo, ya que el gran número de equipos que optan al título hacen la competición "más atractiva".

Al contrario que en la NBA, la ACB vivirá un año más el Clásico en la final, que arranca hoy en el Palau Blaugrana (21h CET) de nuevo con el Barça y el Real Madrid como protagonistas. "Será una final muy emocionante. Aunque creo que el Barça tiene más calidad en su plantilla, ya se ha visto lo que es capaz de lograr el Real Madrid como equipo", aseguró Rubio en el II Congreso de Ensayos Clínicos Oncológicos de Barcelona, en el que ha participado de la mano de su fundación.

Sobre el título de NBA logrado por los Denver Nuggets, el base de los 'Cavs' insistió en la importancia de formar una plantilla que juegue para el equipo: "Denver ha ganado como equipo, lejos de la tendencia de la NBA de formar un equipo alrededor de dos o tres estrellas. Me alegra mucho que funcione un sistema donde todo el equipo necesita del otro jugador para ganar".

Una vez superada su grave lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado más de un año de las pistas, Ricky aseguró sentirse físicamente "bien" y "preparado" para jugar con España el Mundial, que empieza el 25 de agosto en Filipinas, Indonesia y Japón.

De cara a la próxima temporada con los Cavaliers, el base internacional subrayó sus "ganas" de volver con "protagonismo y minutos". Además, confirmó su presencia en el amistoso entre Cataluña y Argentina, el próximo 25 de julio, en el Pabellón Nou Congost de Manresa.

Ricky, en nombre de su fundación, 'Ricky Rubio Foundation', que lucha contra el cáncer de pulmón, compareció junto al oncólogo Santiago Viteri y Gabriel Masfuroll y Maria de Cortés, pacientes de cáncer, para reflexionar sobre la enfermedad. Rubio, que formó su fundación a raíz del cáncer de pulmón que sufrió su madre, ya fallecida, aseguró que su objetivo es ayudar a los pacientes y familiares a humanizar la enfermedad, en un contexto en que los pacientes suelen ser los más olvidados. "Pocas veces se da el foco al paciente, no tenemos que olvidar que son personas, no son un número o una estadística. Una vez me retire, dedicaré el 100% de mi tiempo a la fundación. Como gran sueño tengo abrir un hospital entero", concluyó el jugador catalán.