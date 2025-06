Ricky Rubio afirma que no se retira: "Tan solo es un agradecimiento"

El jugador de baloncesto Ricky Rubio, tras publicar en los últimos días una serie de vídeos enigmáticos en sus redes sociales, ha aclarado el contenido de los mismos y, de momento, asegura que no se retira: "No es una despedida, sigo en activo, aunque forzado a parar por temas de salud".

Rubio, en una nota remitido a los medios, ha dicho que todo forma parte de un agradecimiento que le apetecía hacer tras casi un año de reflexión interna sobre su futuro profesional.

"No sé todavía qué va a pasar con mi carrera. Este será el siguiente movimiento. Todas las opciones están abiertas, puede que vuelva a jugar, o que no lo haga más, cosa que tampoco estaría mal", ha añadido.

Rubio ha especificado que la respuesta a esta campaña puede ser clave en su futuro. "Por el momento, me apetecía dar las gracias y también ver cómo eso reacciona en mí como persona y si me da energía para ir hacia una dirección u otra", ha puntualizado.

Ricky Rubio en su segunda etapa en el Barça / Valentí Enrich

Por último, vuelve a reiterar que no se retira. "No se trata de una retirada. Simplemente estoy agradecido a todos los que me han ayudado a ser como soy", ha zanjado el base de El Masnou.