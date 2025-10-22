Ricky y la Penya siguen de dulce en la Champions

El Joventut Badalona sigue en modo apisonadora tras derrotar con contundencia al Bursaspor turco por 94-67 y sumar su sexta victoria consecutiva en esta temporada, o lo que es lo mismo, mantener la condición de invictos. Cameron Hunt, con 14 puntos y 4 asistencias, fue el jugador más destacado de un encuentro con poca historia.

Joventut - Bursaspor (baloncesto, FIBA Champions League), 22/10/2025 EUROCOPA JOV 94 67 BUR Alineaciones JOVENTUT, 94 (27+13+31+23): Hakanson (5), Hunt (14), Kraag (12), Dekker (9), Tomic (13) -cinco inicial-; Drell (7), Rubio (13), Vives (9), Allen (2), Mauri (-), Birgander (8) y Hanga (2). BURSASPOR, 67 (8+21+25+13): Childress (10), Akin (6), King (14), Konontsuk (15), Nnoko (1) -cinco inicial-; Parsons (-), Satir (6), DeLaurier (8) y Crawford (7).

Inicio arrollador

Los verdinegros, como de costumbre, ya empezaron el partido con la sexta marcha en el acelerador y rápidamente asumieron una buena renta en el marcador tras unos buenos minutos de Simon Birgander (17-4, min. 6). El Bursaspor no reaccionó y la Penya lo aprovechó para ensanchar aún más la diferencia con la entrada a pista de un Ricky Rubio que volvió a brillar (27-8, min.10).

Los turcos no empezaron a carburar hasta el inicio del segundo periodo, en el que, bajo la inspiración de Berk Akin, para poner el 27-15 y poner en alerta a los catalanes. El conjunto visitante llegó a rebajar la desventaja más allá de los diez puntos, pero un triple de Cameron Hunt hizo sobrepasar de nuevo dicha línea (31-21, min. 16).

Al final, el Joventut se marchó al descanso con el favorable resultado de 40-29, una diferencia relevante, pero para nada definitiva. En la reanudación, los catalanes volvieron a ser un huracán en ataque y de nuevo se dispararon después de unos muy buenos minutos desde la línea de tres de Sam Dekker (51-31, min.23).

Desde entonces, la Penya ya no desaprovechó la gran ventaja y supo mantenerla con un gran juego al que se le sumó la figura de Adam Hanga con diversas jugadas positivas consecutivas (66-45, min.28). A la finalización del tercer cuarto, los de Dani Miret ya vencían por 71-54, un resultado que dejaba casi el choque sentenciado.

Pero por si los turcos tuvieran una pizca de esperanza de remontada, en el Joventut irrumpió en pista el base Ludde Hakanson con uno de sus habituales triples para poner la máxima momentánea y definitivamente sentenciarlo (81-59, min.33). Ya en los últimos minutos, el partido se convirtió en un intercambio de canastas estéril, pues ya estaba todo más que decidido. Finalmente, el Joventut venció al Bursaspor por 94-67 para mantenerse líder invicto del grupo C de la Liga de Campeones.