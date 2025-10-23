Ricky se gana a la afición... ¡entrenando después del partido!

Un vídeo que ha circulado estas últimas horas por redes sociales ha gustado mucho a la afición del Joventut. En él se ve a Ricky Rubio entrenando junto a su preparador físico después del partido de su equipo contra el Bursaspor turco. Los catalanes sumaron su sexta victoria consecutiva de la temporada y todavía no conocen lo que es perder.

El base de la Penya jugó una cantidad de minutos algo inferior a la que está habituado, por lo que decidió entrenarse y saltar a pista después del encuentro. Se puede ver en el vídeo cómo las gradas ya están vacías y todo el público había abandonado el pabellón. Una demostración de la gran implicación de Ricky en el proyecto y sus ganas de dar el mejor nivel posible.

Además, según ha avanzado 'Esports BDN', después de pasar un tiempo en pista, fue al gimnasio para acabar el entrenamiento pospartido. Aunque estuvo menos de 13 minutos en pista, fue capaz de anotar 13 puntos y repartir tres asistencias. Una efectividad que ayudó a que los locales dominaran el partido desde el principio y sellaran una victoria más.

Grandes actuaciones

El fin de semana ya dejó una actuación descomunal contra Bilbao Basket, con 11 puntos, seis rebotes y nueve asistencias. En pocos partidos, ya ha demostrado lsu gran aportación anotadora y asistente. En prácticamente todos los encuentros ha superado los diez puntos, y en el último duelo en Europa, jugó su primer partido a la edad de 35 años.

La Penya ahora mismo vuela. De hecho, hay un dato que es descomunal. Y es que el equipo catalán todavía no ha ido con el marcador en contra en toda la temporada. Ya no es que hayan ganado todos los partidos, sino que nunca se han visto por debajo de su rival. Ni en la primera canasta del partido. Una demostración de que el equipo de Ricky puede ser la sensación del curso.