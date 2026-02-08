Ricky Rubio, siete meses después de su decisión de volver al baloncesto: "Acerté"

A Ricky Rubio se le nota feliz en la pista y eso son magníficas noticias para un Asisa Joventut, que después de tres derrotas consecutivas, renacía en la Liga Endesa con un gran triunfo ante el Valencia Basket (90-87) y con Ricky Rubio y Cameron Hunter somo grandes ejecutores de la victoria.

El base del Masnou cada día está más agusto y feliz de la decisión que tomó el pasado verano de volver a jugar a basket tras algunas dudas, que finalmente despejó y con la intención de volver a casa. Fue en julio cuando anunció su decisión de volver al baloncesto y siete meses después celebra su decisión.

“Me siento muy a gusto, la verdad”, dijo a los micrófonos de DAZN tras ser preguntado por cómo se siente de verdinegro unos años después.

Una decisión pensada

“Fue una decisión pensada, con mucho tiempo, con todo un año para pensar si realmente quería volver y creo que he acertado, me siento muy cómodo”, recalcaba el base.

“El rol que tengo en el equipo es el que he hecho en toda mi carrera, desde pequeñito aquí. Me gustaba ser el líder aunque te tienes que ganar el respeto, pero liderando desde el ejemplo, es mucho más fácil y lo estoy disfrutando muchísimo”, aseguró Ricky, que disfruta en la pista y los aficionados al basket en general se pueden deleitar con su juego que sigue teniendo la chispa de siempre.

Ahora llega la Copa del Rey, y su mayor ilusión es "disfrutarla. "He jugado muchos años en la NBA y la veía desde allá con envidia, y hasta han intentado copiarla. He tenido la suerte de poder disputar y ganar alguna y es una sensación increíble", dijo. "Es una competición para disfrutar y el ambiente del baloncesto es muy sano, pero hay competición",dijo