Ricky, más cerca de renovar: “Quiero dejar un legado en Badalona”

Ricky Rubio está un poco más cerca de volver al menos una temporada más al ASISA Joventut después de reconocer este miércoles, que quiere un proyecto de club de su vida que vaya más allá de él como jugador.

El base del Masnou, que todavía no ha confirmado su vuelta al equipo de cara al próximo año, reconoció que mantiene conversaciones con el club verdinegro, en su intento de construir algo de futuro, más allá de cuando deje el protagonismo en la pista.

“Ya hace un tiempo que hablo con el ASISA Joventut con la intención de que los dos planteamientos, el mío y el del club unan sus caminos”, dijo en declaraciones a Televisió de Catalunya. “Al final, he venido a Badalona no sólo para jugar a baloncesto, sino para dejar un legado y me gustaría dejarlo como pienso que debe hacerse”, dijo.

Ricky Rubio está acabando de detallar su vuelta con el ASISA Joventut / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El base, en representación de la Fundació Ricky Rubio, ha firmado un convenio con la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya para reforzar la investigación en ejercicio físico y el cáncer de pulmón.

Estudio liderado por el ICO

LungFit 2.0 es un estudio científico liderado por el Instituto Catalán de Oncología (ICO) e impulsado por la Fundación Ricky Rubio, que está en marcha y evalúa el impacto del ejercicio físico adaptado en personas con cáncer de pulmón.

El estudio contempla incluir aproximadamente 120 pacientes. Cada participante sigue un programa de seis meses, dividido en dos fases de tres meses: una de entrenamiento individualizado y otra de entrenamiento grupal. El orden de las dos fases se asigna de forma aleatoria, de modo que algunos pacientes comienzan con el entrenamiento individual y otros con el grupal.

Durante el estudio se realizan tres evaluaciones: una inicial, una al cabo de tres meses —coincidiendo con el cambio de fase— y una final, a los seis meses. A partir de las valoraciones físicas y funcionales, se prescribe un programa de ejercicio adaptado a la situación de cada paciente.

Con rigor científico

El objetivo es analizar, con rigor científico, el efecto del programa sobre aspectos como la capacidad funcional, la fuerza, la fatiga, la sintomatología respiratoria, la calidad de vida y la adherencia en el ejercicio. Su finalidad es generar evidencia específica en cáncer de pulmón que permita determinar qué impacto tiene este tipo de intervención y contribuir, si los resultados lo avalan, a su futura incorporación a la práctica clínica.

Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalidad de Catalunya, cree firmemente que la práctica de actividad física no ayuda sólo físicamente, sino que también tiene muchos beneficios en el ámbito de la salud mental. “Realizar la actividad física fuera del ámbito hospitalario es muy importante”, aseguró el Conseller en la firma.