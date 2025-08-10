Richaun Holmes, la guinda a un Panathinaikos que asusta en la Euroliga

Ya hace tiempo que se puede decir, y sobre todo ver, que el dinero ha regresado al baloncesto griego. Tanto Panathinaikos como Olympiacos cuentan con dos de las mejores plantillas del viejo continente, y en poco más de mes y medio arrancarán su andadura en la Euroliga, con el objetivo de hacerse con el título a finales de mayo.

En el caso de PAO, empieza a quedar lejos aquella temporada 22/23 en la que el conjunto de Dimitris Giannakopoulos terminó en penúltima posición la temporada regular de la competición europea. El club había tocado fondo, pero todo cambió a partir de ese verano de 2023. Se dice que los proyectos necesitan tiempo para conseguir éxitos, pero en el primer año de Ergin Ataman, Kostas Sloukas, Kendrick Nunn y Juancho Hernangómez en el equipo, la Euroliga regresó hacia Atenas más de una década después de la última vez.

Panathinaikos, campeón de la Euroliga / EFE

La temporada pasada, manteniendo prácticamente el mismo bloque e incorporando a perfiles como Cedi Osman, Lorenzo Brown y Omer Yurtseven, Panathinaikos repitió final a cuatro, pero el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius les apartó de la gran final por el título (82-76), y en el partido por el tercer y cuarto puesto, que ya no se disputará a partir del próximo curso, Olympiacos les apeó también del podio (70-81).

Las caras nuevas de Panathinaikos

El tercer verano de bonanza en Panathinaikos se ha traducido en los fichajes del ya exbaskonista Nikos Rogkavopoulos, que está listo para el siguiente paso en su carrera, y que se perfila como un jugador muy interesante gracias a su acierto exterior, el de la gran revelación de la pasada campaña, un T.J. Shorts que espera poder extrapolar en Grecia ese juego tan maravilloso que viene exhibiendo en Europa los últimos años, y por último la llegada de un pívot con más de una década de trayectoria en la NBA.

Se trata de Richaun Holmes, que firma para las dos próximas temporadas, y que junto a Yurtseven y a Mathias Lessort, apunta a formar un tridente temible en la Euroliga. Cumplirá 32 años el próximo mes de octubre, y este pívot de dos metros y seis centímetros desembarca en el baloncesto continental con casi 500 partidos NBA a sus espaldas, y con unos registros totales de 8,5 puntos y 5,3 rebotes por encuentro.

La trayectoria NBA de Holmes

Su mejor campaña fue con los Sacramento Kings, la 20/21, en la que el nuevo '5' de PAO registró 14,2 tantos y 8,3 capturas por duelo. Esta última temporada, en los Washinghton Wizards, ha promediado 7,4 puntos y 5,7 rebotes en un total de 31 partidos. Holmes es un perfil de pívot que puede encajar a la perfección en Europa: es prácticamente imparable en pintura, con buenos muelles y buen físico, y carga muy bien el rebote en ambos lados de la cancha. Puede jugar bien por encima del aro, y tiene algo de rango de tiro a tres-cuatro metros de canasta. En su carrera NBA ha lanzado con un 75% de acierto desde la línea de personal.

Richaun Holmes, con más de 10 años de experiencia NBA, llega a Panathinaikos procedente de los Wizards / AP

En el OAKA, Holmes coincidirá con un Yurtseven que el curso pasado promedió 8,4 puntos y 4 rebotes por partido en Euroliga, y cuyo rendimiento debería ir al alza, y con un Mathias Lessort que el curso pasado vio frenada esa progresión que le convirtió en el mejor '5' del continente tras una grave lesión al fracturarse el peroné de su pierna izquierda. El pívot galo decidió renunciar jugar el Eurobasket con Francia para acabar de recuperarse del todo y llegar en óptima condición al inicio de campaña, y para el baloncesto europeo sería una enorme noticia que Lessort pudiera regresar al mismo nivel que exhibió antes del contratiempo físico.

Un gran juego interior

Sobre el papel, Panathinaikos vuelve a salir a la competición con una plantilla temible, con mucha calidad exterior, pero este curso, con un tridente de pívots que mete miedo. Apuestas como las de Wenyen Gabriel o Tibor Pleiss del pasado curso para reemplazar a Lessort no salieron como se esperaba. Pero si Holmes logra adaptarse de manera exitosa a la exigencia de la Euroliga, Ataman tiene entre sus manos un trío de '5' con una calidad que no se recuerda en estos últimos años.