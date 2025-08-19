La revolución ofensiva del Unicaja 25/26

Ibon Navarro está a unas pocas horas de tomar el mando del Unicaja 2025/26. Será este jueves cuando se comience a escribir el nuevo capítulo de un proyecto diferente, renovado después de cinco salidas, además de Mario Saint-Supéry, y al que se han incorporado un total de cuatro fichajes. El técnico cajista ya anunció cambios en el juego porque el perfil de las incorporaciones no es el mismo y una de esas grandes transformaciones vendrá desde el ataque después de que el equipo haya perdido a tres de sus máximos cuatro anotadores.

La Euroliga, previo pago de la cláusula de todos ellos, se ha llevado este verano de Los Guindos a Tyson Carter, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Yankuba Sima. Además, Melvin Ejim acabó contrato y volverá al Martín Carpena con la camiseta del Hiopos Lleida. Tres líderes ofensivos y otros dos jugadores más protagonistas en facetas ofensivas, pero con la posibilidad de sumar en ataque con importancia.

Adiós a tres grandes anotadores

Pues la revolución ofensiva que afronta el Unicaja es importante. Si la plantilla 2024/25 anotó un total de 5.850 puntos entre las cinco competiciones, el 42.34% corresponden a las cinco salidas que ha tenido el equipo este verano: Carter (721 puntos), Taylor (611), Osetkowski (598 con todos los problemas que tuvo), Sima (294) y Ejim (253). Los tres primeros completan el top 4, liderado de forma infranqueable por Kendrick Perry (733). Es decir, Ibon Navarro ha perdido a tres de sus cuatro máximos anotadores.

Así se completó el reparto de puntos de la pasada temporada con el resto de la plantilla: Tyler Kalinoski (478), David Kravish (432), Tyson Pérez (421), Killian Tillie (359), Nihad Djedovic (257), Olek Balcerowski (236), Jonathan Barreiro (232), Alberto Díaz (222) y Manu Trujillo (3).

Fichajes con puntos

Ahora bien, no le van a faltar puntos a este ‘nuevo’ Unicaja. Por lo pronto, va a contar entre sus filas con el segundo máximo anotador de la LNB, la liga francesa: Xavier Castañeda. El estadounidense de pasaporte bosnio promedió el pasado curso 17.1 puntos hasta que una lesión en la mano acabó con su paso por el país galo en el mes de febrero. Recuperado totalmente de aquello, llega ahora a Málaga para ser un referente ofensivo en el ataque cajista.

Chris Duarte, la gran ilusión de la ‘marea verde’, se marchó del play off por el título de Puerto Rico con una media de 15.9 puntos por partido. Allí protagonizó auténticas exhibiciones con los Vaqueros de Bayamón para ir pasando de rondas y solo las molestias, definitivas en la espalda en la finalísima, consiguieron frenarle. Ahora, llega su primera experiencia en el baloncesto europeo, pero no parece que anotar el balón en el aro vaya a ser un problema para un jugador de su talento.

En el otro lado, dos ejecutores en la sombra. Emir Sulejmanovic viene de protagonizar su mejor temporada como profesional con 13.7 puntos, porcentajes muy certeros y trabajador incansable, de los que va a poner en pie al Martín Carpena. James Webb III es otro anotador excelso. En UCAM Murcia y Valencia Basket registró como mínimo 10 puntos por encuentro. En su última experiencia en Pinar Karsiyaka llegó a 15.3.

Balcerowski, Tillie, Tyson Pérez...

No obstante, no van a ser los responsables de cubrir ese ‘vacío’ porque hay otros muchos jugadores de los que se espera una mejora. La más evidente pasa por Balcerowski y por trasladar toda esa confianza que mantiene con Polonia al Unicaja. Su final de temporada 24/25 da motivos para la esperanza. También con Tillie, después de un verano de mucho trabajo físico, o Tyson Pérez, que va a contar con más galones este curso.

En definitiva, se vienen grandes cambios. Ibon Navarro habrá perdido a tres de sus mejores anotadores, pero también tiene entre manos a cuatro nuevos jugadores que no le tienen miedo el aro. Cambiarán los nombres, no la ilusión de un proyecto al que le faltan horas para empezar.