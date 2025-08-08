Revolución blanca: así será el nuevo Real Madrid de baloncesto

El Real Madrid cerró a lo grande la última temporada, con la consecución de la Liga Endesa tras derrotar a Valencia Basket en la final. Un título con el que se evitó cerrar la campaña en blanco tras haber quedado fuera de la Final Four de la Euroliga y haber caído en las finales de la Supercopa Endesa y la Copa del Rey a manos de Unicaja.

La sección acababa con uno de los dos títulos grandes, pero por aquel entonces, la idea de agitar el baloncesto blanco ya estaba tomada, y el giro de 180 grados fue una realidad. Primero con la llegada de Sergio Rodríguez como nuevo director deportivo, y después con la salida de Chus Mateo del banquillo, al que todavía le quedaba un año más de contrato, y la apuesta por Sergio Scariolo, que regresa al banquillo blanco más de 20 años después de su primera etapa.

Todas las bajas

Respecto a este último año, el roster madridista ha sufrido bastantes bajas. La más destacada la de un Dzanan Musa que después de tres años en la capital vuela hacia Dubai, seducido por el proyecto deportivo y por una oferta que le convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del continente. Varios medios europeos afirmaban que el bosnio firmó un contrato por tres temporadas y un montante total de 10 millones de euros. Junto a Musa, también partieron Xavier Rathan-Mayes (Bayern), Serge Ibaka, y tanto Hugo González como Eli Ndiaye, que la próxima campaña jugarán en la NBA de la mano de los Boston Celtics y los Atlanta Hawks, respectivamente.

Dzanan Musa se marcha del Real Madrid tras tres temporadas vistiendo la camiseta del equipo blanco / ACB Photo - David Grau

Cuatro caras nuevas

Muchas salidas, y la necesidad de varias entradas que por el momento son cuatro. Una cifra que podría quedarse ahí, pero que también se podría ampliar, ya que Scariolo cuenta con 13 jugadores del primer equipo. Llegan a Madrid David Kramer, de La Laguna Tenerife, Gabriele Procida desde Berlín, Chuma Okeke tras dejar atrás una etapa NBA con más de 200 partidos a sus espaldas, y Theo Maledon, la gran estrella de Asvel el pasado curso.

El exterior francés, que gracias a su metro y 93 centímetros puede alternarse en las posiciones de '1' y '2', apunta a ser uno de los grandes nombres del baloncesto continental la próxima temporada. Firmado hasta 2027, Maledon promedió 17 puntos por partido en la última Euroliga, y con tan solo 23 años, era uno de los grandes objetivos de media Europa por su rendimiento tanto a corto como a medio y largo plazo, siempre sin descartar un posible regreso a una NBA en la que jugó entre 2020 y 2024. Maledon apunta a compartir muchos minutos en pista junto a Facundo Campazzo. El argentino y Andrés Feliz seguirán al mando de la nave blanca, mientras que en esas posiciones exteriores, Kramer, un tirador pero especialista defensivo, y el incombustible Sergio Llull, deberán ser también perfiles importantes.

Una plantilla versátil

Los jugadores de los que dispone Scariolo le permiten al entrenador italiano contar con una plantilla bastante versátil, con muchas piezas que pueden ocupar distintas posiciones. Su compatriota Procida, que llega para ser alero, puede dar minutos al '2', al igual que Alberto Abalde. En el '3' se encuentra Gabriel Deck, que también ha apoyado al '4' durante su trayectoria en el Real Madrid, mientras que Mario Hezonja, uno de los líderes, apunta a ser el ala-pívot titular del equipo, pero también podría disputar minutos de alero. El croata compartirá posición con Okeke, al que habrá que ver qué tal le sienta su primera experiencia en el baloncesto europeo, al igual que el año dos de Bruno Fernando, compañero de Edy Tavares en el '5'. Y luego está el caso de Usman Garuba, un 'intento' de ala-pívot, pero al que Scariolo ha colocado en la selección como suplente de Willy Hernangómez al '5'. Una versatilidad en prácticamente tres cuartos de plantilla que se presenta como una de las grandes fortalezas del Real Madrid 25/26, pero que cuenta, a priori, con una debilidad bastante marcada, como es el número total de jugadores, que por el momento es de 13.

Sergio Scariolo y Usman Garuba, en un entrenamiento de la selección española / FEB

Un calendario cargado y exigente

La Euroliga, ampliada a 20 equipos la siguiente temporada, contará con cuatro partidos más en su fase regular. En la Liga Endesa, todavía se debe resolver si Baloncesto Sevilla participa en la ACB del próximo curso, algo que elevaría la competición hasta los 19 conjuntos, con dos partidos más. En definitiva, muy mal le tiene que ir al Real Madrid para no acercarse e incluso superar los 90 partidos, y con 13 jugadores, más el estado físico de jugadores como Deck y Llull, más el paso de los años en otros perfiles como los de Tavares y Campazzo, queda la sensación de que la plantilla es corta, si bien es cierto que el año pasado Bruno Fernando y Dennis Smith Jr. llegaron con la campaña ya iniciada.

El Real Madrid disputará la Supercopa Endesa entre el 27 y 28 de diciembre. Con poco margen para descansar, la siguiente semana arrancará la Euroliga con una doble jornada en la que visitará a la Virtus Bolonia (30/09 20:45h CET) y recibirá a Olympiacos (02/10 20:45h CET). Y ese fin de semana ya iniciará la defensa del título de la Liga Endesa, con un calendario todavía por confirmar.