¿Revolución en el baloncesto?: El tiro de cuatro se implanta en Filipinas

La canasta de cuatro puntos ha dejado de ser una utopía en uno de los rincones del mundo. En la 49ª edición de la Copa del Gobernador de Filipinas, Chris Banchero, jugador de los Meralco Bots, lanzó más allá de la línea de 8,22 metros para anotar el primer tiro de cuatro oficial de la historia.

No es la primera vez que se ve la línea de cuatro puntos, sin tener en cuenta los videojuegos. En Filipinas ya se usó esta nueva línea en los Partidos de las Estrellas y el All Star de la WNBA de 2022 sorprendió pintando una nueva línea más lejana a los 6,75 metros habituales desde el triple.

Una iniciativa que lleva generando debate desde hace años. Varios exjugadores o expertos defienden la posibilidad de abrir el campo con la implementación del tiro de cuatro puntos, además de darle más emoción y diversión al juego. Otros apuestan por no espectacularizar el deporte y mantener las normas actuales.

Mychal Thompson, padre de Klay Thompson y dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, defiende el tiro de cuatro. "Todos se están enamorando del tiro de 3 puntos, es por eso que sigo abogando por uno de 4 puntos. ¿Por qué no? Tener a muchachos como Damian Lillard, Klay Thompson, Stephen Curry, Bradley Beal y Devin Booker, y poner una línea de 4 puntos y agregar un poco más de emoción al juego. De esta forma, una ventaja de seis puntos con 50 segundos para el final no es algo seguro”, aseguró en un podcast americano.

En cambio, Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, ya mostró su rechazo a los tiros de lejos, incluyendo el propio triple. "Es un circo, no es baloncesto. No sabemos a dónde nos llevará esto. ¿Por qué no una línea de cuatro o cinco puntos?", dijo de manera irónica después del partido.

¿El nuevo baloncesto?

El protagonista del primer tiro de cuatro oficial, Chris Banchero, explicó que el lanzamiento no le salió forzado. "Normalmente, tiro desde esa distancia, así que me sale de manera natural. Me vi con ritmo". Cabe recordar que la idea del tiro de tres se implementó en 1984 en todo el mundo, a pesar de ya utilizarse en lugares como Estados Unidos desde la década de los 30, y ya se recibió con ciertas críticas.

De momento, el tiro de cuatro tan solo estará presente en la liga filipina de manera oficial, aunque se sienta un precedente que puede llegar a Estados Unidos más pronto que tarde, teniendo en cuenta el espectáculo y figuras como Stephen Curry, que han modernizado el baloncesto llevándolo a lanzar cada vez de más lejos.