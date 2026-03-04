Revés del Bayern al Madrid: se queda con el mayor triplista de la Euroliga

El nombre de Andreas Obst se escuchaba cada vez más en los despachos del Real Madrid. Un movimiento muy interesante, juntamente con el Nadir Hifi, para ir perfeccionando una plantilla que necesitará a corto plazo un relevo generacional. Sin embargo, el alemán ha decidido que su carrera seguirá ligada al club en el que juega desde el año 2021: el Bayern de Múnich.

Según informa el periodista Robert Heusel, el escolta ha acordado un contrato a largo plazo con el conjunto alemán, precisamente cuando se encuentra en el mejor momento de su carrera. Un movimiento inesperado, ya que se esperaba que el jugador optara por unirse a un equipo de mayor embergadura dentro de la Euroliga, con el objetivo de luchar por ganar un título continental.

Andreas Obst jugó su mejor partido en Euroliga tras anotarle 37 puntos a Baskonia / Euroleague

No solo el Real Madrid estaba tras sus pasos; también el Dubai Basketball había mostrado su interés por Obst. El tirador germano es la figura más destacada del Bayern, la principal estrella, y es el mejor tirador de tres de toda Europa. Una figura que habría ido de perlas en Madrid, teniendo en cuenta que el puesto de '2' requerirá una renovación en poco tiempo, con nombres como Sergio Llull o Facu Campazzo.

Dubai parecía liderar la carrera en los últimos tiempos por hacerse con los servicios del germano, ya que el Real Madrid está centrando su interés en la figura de Nadir Hifi. Otra estrella que se encuentra en un equipo de baja tabla como el París Basketball y que podría salir en verano de Francia. Queda claro que el conjunto blanco está mirando a exteriores que tengan buena mano.

Nadir Hifi, el objetivo del Real Madrid / EFE

Y si hay alguien con buena mano, ese es Obst. El alemán promedia 15,5 puntos y dos rebotes por partido en Euroliga y presume de unos porcentajes bárbaros desde cualquier zona de la pista: un 49,5% en tiros de dos, un 40,8% desde el triple y prácticamente un 90% desde el tiro libre. Un jugador que es capaz de hacer daño desde cualquier sitio y aunque tenga un hombre encima.

Precisamente, el alemán demostró su gran capacidad desde el triple contra el Barça. La afición blaugrana recordará el partido contra el Bayern en el que el escolta germano anotó un total de 11 tiros de tres, estableciendo el récord histórico en la Euroliga. Una de las peculiaridades de Obst es que puede jugarse triples desde casi el centro de la pista, convirtiéndolo en alguien impredecible.

En el pasado mes de enero, anotó un total de 37 puntos contra Baskonia, alcanzando su mejor puntuación en un partido en Europa. En definitiva, el Bayern se queda una pieza fundamental para seguir peleando en la máxima competición continental con un jugador que marca diferencias y gana partidos. Algo fundamental en una liga tan competida. Por el otro lado, el Madrid se queda sin un '2' que deseaba.