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BALONCESTO
¡Cumbre entre Laporta y Aleksander Sekulic para ser el próximo entrenador!
El técnico esloveno gusta mucho y su nombre apunta a ser el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo azulgrana
El Barça se mueve para cerrar, por fin, al sustituto de Xavi Pascual. Tras frustrarse la operación con Galbiati, la entidad azulgrana tiene claro quién debe ser el nuevo entrenador del equipo culé. El elegido es Aleksander Sekulic.
RAC1 avanzó ayer que el preparador esloveno era la opción escogida para hacerse cargo del banquillo azulgrana durante las próximas campañas. Una decisión que supondría empezar a construir ya el Barça del futuro, con una plantilla que sufrirá una profunda renovación y con la intención de dar un golpe de timón a una sección que parece ir a la deriva.
Encuentro Laporta - Sekulic
Según ha podido saber SPORT, la cúpula azulgrana, encabezada por Joan Laporta y Josep Cubells, se reunió ayer en Barcelona con Sekulic para avanzar en su posible incorporación. Durante el encuentro, los dirigentes del club le trasladaron las líneas maestras del proyecto deportivo que preparan para las próximas temporadas. Se trata de una operación que cuenta con la aprobación de la secretaría técnica azulgrana.
La reunión terminó con muy buena sintonía entre ambas partes y sirvió para confirmar al entrenador esloveno como la gran apuesta del Barça para liderar el banquillo azulgrana la próxima campaña. En el club valoran su perfil, su experiencia internacional y su capacidad para encabezar una nueva etapa en el Palau.
Sekulic vio con muy buenos ojos la propuesta planteada por Laporta y Cubells. El proyecto empieza a tomar forma y podría convertirse en una realidad en cuanto el Barça cierre definitivamente la contratación del entrenador esloveno. De confirmarse la operación, se produciría un curioso intercambio de banquillos entre Barcelona y Dubai Basketball, con Xavi Pascual rumbo a Dubai y Aleksander Sekulic camino del Barça.
Un perfil con experiencia
Sekulic, de 48 años, cuenta con un notable recorrido en el baloncesto europeo. Viene de dirigir al Dubai Basketball y también es seleccionador de Eslovenia, cargo al que llegó en 2020. Antes pasó por proyectos como Lokomotiv Kuban y Zenit de San Petersburgo, una trayectoria que le ha permitido acumular experiencia en escenarios exigentes.
El Barça busca abrir una nueva etapa y Aleksander Sekulic aparece ahora como el nombre mejor colocado. La reunión mantenida en Barcelona puede ser un paso decisivo para que el club azulgrana defina, por fin, quién será el encargado de dirigir el nuevo proyecto.
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