Se retrasa la decisión sobre si el Baloncesto Sevilla jugará en la ACB la próxima temporada

El juzgado de Primera Instancia nº1 de Barcelona ha aplazado hasta este martes, 12 de agosto, su resolución sobre la solicitud de medidas cautelares del Baloncesto Sevilla, ascendido deportivamente a la ACB pero que vio su inscripción en la liga denegada por parte de la asociación de clubes.

Fuentes del caso han informado a EFE de que el juez se ha dado 24 horas más tomar una decisión debido a la complejidad del caso, ya que la admisión de la petición del Baloncesto Sevilla obligaría a la ACB a organizar su edición 2025-26 con diecinueve participantes, puesto que la invitación cursada al Covirán Granada, descendido la pasada campaña, es irrevocable.

El pasado 24 julio, después de considerar insuficiente la documentación presentada por el club sevillano, la ACB dejó sin efecto el descenso deportivo del equipo granadino, penúltimo clasificado de la campaña 24-25.

La situación del Baloncesto Sevilla es crítica, puesto que no contempla participar en Primera FEB en el caso de no quedar refrendado su ascenso en el juzgado, de modo que podría verse abocado a la desaparición si la resolución va en contra de sus intereses.