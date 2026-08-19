El reto de Pedro Martínez de hacer olvidar rápido a Sergio Scariolo

El Real Madrid no entiende de transiciones tranquilas. En el club blanco no existe demasiado tiempo para adaptarse, ni siquiera cuando el entrenador que llega tiene detrás una trayectoria como la de Pedro Martínez. El técnico catalán aterriza en el banquillo madridista con un desafío mayúsculo: conseguir que el equipo pase página de Sergio Scariolo cuanto antes y que su proyecto empiece a tener personalidad propia desde el primer día.

Scariolo llegó al Madrid con el prestigio de uno de los entrenadores más laureados del baloncesto europeo. Su figura aportaba experiencia, conocimiento del máximo nivel y, sobre todo, una autoridad ganada durante décadas con su exitoso paso por la selección. Pero su etapa no terminó de responder a las expectativas generadas. Ahora el club apuesta por Pedro Martínez, un entrenador de perfil diferente, pero con una virtud que en el Real Madrid cotiza al alza: sabe competir.

Porque si algo ha demostrado Pedro Martínez a lo largo de su carrera es que sabe sacar rendimiento a los equipos que entrena y en el Madrid tendrá muchos recursos, quizá los mejores de su extensa carrera profesional. Sus equipos suelen tener una identidad reconocible, juegan con intensidad y, sobre todo, compiten. Y eso es precisamente lo que necesitará el Madrid en una temporada en la que la exigencia volverá a ser máxima.

Un reto poco sencillo

El reto no será sencillo. El técnico catalán se encontrará con un vestuario acostumbrado a ganar y con jugadores que llevan años sometidos a una presión enorme. En Madrid no basta con jugar bien. Hay que ganar títulos y, cuando eso no sucede, aparecen las dudas.

El técnico catalán ya sabe que tendrá que rendir con el Madrid desde el primer momento para evitar comparaciones / RMADRID

Pedro Martínez tendrá que imponer rápidamente sus ideas sin provocar una ruptura innecesaria con una estructura que lleva mucho tiempo instalada, aunque siempre con grandes retoques. De momento, ya son cinco las incorporaciones. Ahí estará una de las claves de su trabajo: cambiar sin desmontar.

El nuevo entrenador deberá encontrar el equilibrio entre mantener las señas de identidad del Madrid y añadir sus propios conceptos. No se trata de convertir al equipo en otra cosa, sino de conseguir que vuelva a ser reconocible como ese conjunto incómodo, físico y competitivo que durante tantos años fue una referencia en Europa.

Gestión de vestuario

Y también tendrá que gestionar un vestuario con mucho talento y diferentes generaciones. Los veteranos seguirán teniendo peso, pero la renovación también reclama protagonismo. Pedro Martínez deberá decidir qué papel corresponde a cada uno, repartir responsabilidades y conseguir que los jóvenes encuentren su espacio sin que los jugadores con mayor jerarquía pierdan protagonismo.

Jantunen y Campazzo, la novedad y la gerarquía en el Madrid de Pedro Martínez / RMADRID

La Euroliga será, seguramente, el gran termómetro. El Madrid no puede conformarse con competir. Está obligado a estar en la pelea por el título. Y en una competición cada vez más exigente, cualquier pequeño bache puede convertirse en una crisis. El margen será mínimo y el calendario no permitirá demasiadas pruebas.

Por eso el primer gran objetivo de Pedro Martínez será generar certezas. Que el Madrid sepa a qué juega. Que los jugadores sepan qué espera de ellos. Que el Palacio vuelva a reconocer a un equipo que transmite seguridad cuando llegan los momentos calientes. Es lo que pide Florentino después de dejarse convencer para el relevo de Scariolo

Una comparación odiosa

La comparación con Scariolo será inevitable durante las primeras semanas. Es algo que el nuevo técnico no podrá controlar. Lo que sí puede controlar es el tiempo que dure esa comparación. Cuanto antes consiga que el Madrid tenga su sello, antes dejará de ser el entrenador que sustituyó a Scariolo para convertirse simplemente en Pedro Martínez, el hombre elegido para devolver al equipo a la cima.

Scariolo espera su oportunidad para volver a entrenar mientras seguirá al Madrid desde la barrera / ACB

El desafío es enorme, pero también representa una oportunidad. Porque Pedro Martínez llega al club más exigente del baloncesto español después de haber demostrado durante años que sabe construir equipos competitivos, sobrevivir a la presión y encontrar soluciones como hizo con el Valencia campeón. Ahora deberá hacerlo en el escenario donde todo se multiplica.

En Madrid no le pedirán paciencia. Le pedirán resultados. Le pedirán títulos. Y, sobre todo, le pedirán que el equipo vuelva a transmitir la sensación de que puede ganar a cualquiera como en los mejores años del equipo blanco con nombres como los de Pablo Laso o Chus Mateo.