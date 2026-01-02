Baloncesto
Reto de altura para el Joventut en el arranque del 2026
Los verdinegros estrenan el Nuevo Año en el Olímpic con la visita de La Laguna Tenerife (18.00 h.) en busca de un triunfo en la lucha por una plaza para la Copa del Rey
El Joventut arranca el 2026 en el Olímpic en el duelo de la decimocuarta jornada de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife, en un partidazo donde se enfrentarán dos equipos que se encuentran en la zona alta de la ACB.
La Penya viene de perder en Málaga pero está haciendo un gran inicio de temporada, y con 8-5, quiere sumar un triunfo importante que le acerque a la Copa del Rey. El rival, el Tenerife, tiene una victoria más (9-4), y se espera un gran duelo para empezar el año.
Los verdinegros tienen la clasificación a la vuelta de la esquina, pero deben sellarla. Y hacerse fuertes en el Olímpic, será un factor clave.
Duelo ante el mejor ataque de la Liga
El técnico verdinegro, Dani Miret, reconoce que delante tendrán un rival de máximo nivel. “Quedan cuatro partidos para la Copa y dos serán en casa. Lo más importante es el siguiente, el de Tenerife, porque está en el grupo de equipo que tenemos cerca y en la zona donde queremos estar”, explicaba a los medios del club.
“Los conocemos bien, venimos de jugar partidos muy difíciles últimamente. Sabemos que jugamos contra el mejor ataque de la liga, y uno de los equipos con mejores sistemas ofensivos de los últimos años. Son un equipo que cuando hemos tenido la energía necesaria, les hemos podido ganar”, dijo Miret que espera una reacción positiva del equipo al amparo de su afición en el Olímpic.
"Tenemos ganas de ver una Penya mucho mejor que la imagen que ofreció en Málaga. Queremos volver a tener la iniciativa de los partidos, nos están costando los terceros cuartos, y tenemos que dar un paso más. Jugamos en casa, es la oportunidad perfecta para hacerlo”, explicaba.
En busca del objetivo de la Copa
“No tenemos que hacer saltar las alarmas, todos los equipos tienen partidos buenos y partidos malos. Nos quedan cuatro partidos y tenemos que sacar los resultados necesarios para llegar a la Copa, que es el objetivo. Hasta ahora lo hemos hecho bien, dependemos de nosotros, y necesitamos ganar los dos partidos que nos faltan”.
El conjunto verdinegro sigue pendiente del regreso de Ricky Rubio, que será duda hasta el último momento después de perderse los dos últimos encuentros tras una contusión en la pierna derecha. Su equipo le necesita para este’ rush’ final de la primera vuelta.
