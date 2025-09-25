Entrevista
"Antes de retirarme quiero cumplir el sueño de jugar una Final Six en el Roig Arena"
La capitana del Valencia Basket sigue con la misma ilusión y con ganas de vivir otra temporada histórica
Pilar Lopez
La capitana del Valencia Basket, Queralt Casas, que en noviembre cumplirá 33 años sigue con la misma ilusión de siempre y con ganas de vivir otra apasionante temporada en el club taronja. Una temporada que espera estrenar este fin de semana conquistando el primer título oficial, la Supercopa.
¿Cómo afrontan esta Supercopa, el primer título en juego de una larga temporada?
Bien, con confianza, hemos hecho una buena pretemporada, aún no estamos en nuestro mejor momento pero estamos preparadas, llevamos un mes y medio entrenando, hemos jugado partidos que nos han servido para ir cogiendo el ritmo. Lo bueno que tenemos en este equipo es que muchas llevamos aquí ya varios años y nos conocemos muy bien, quizás así es más fácil empezar a un buen nivel.
Primero la Supercopa pero ya la semana que viene empieza la Liga, luego la Euroliga, la temporada está llena de retos. ¿Cómo la afrontan?
Al final ya llevamos unas cuantas temporadas a este nivel, de jugar muchos partidos, empezamos ya con dos partidos por semana y sin tregua. Es lo que nos gusta, a todas las jugadoras nos gusta jugar partidos, más que entrenar. Tenemos un equipo con muchas jugadoras con experiencia en compaginar la Liga y la Euroliga y eso es una ventaja. Talento tenemos para afrontar todas las competiciones.
¿Qué le parece cómo se ha reforzado el equipo con jugadoras nuevas y otras que vuelven a casa como Awa Fam y Elena Buenavida?
Awa y Buenavida eran ya nuestras, les ha venido muy bien esta última temporada para coger experiencia. Ya son jugadoras superimportantes en la plantilla y creo que van a serlo todavía más. Son jugadoras top. Los fichajes también se han adaptado muy bien. Lekovic es una gran jugadora está aportando mucho a pesar de que la posición de base es la más difícil cuando eres nueva porque tienes que conocer también al resto de jugadoras, tienes que controlar al equipo. Nos va a aportar algo diferente a Leti, que sin duda es una de las jugadoras más talentosas que existen. Leti es más de controlar y Lekovic, más de jugar a un ritmo rápido. No va a ir muy bien tener a dos bases tan diferentes. María Araújo se ha adaptado muy rápido, la conocíamos, habíamos coincidido con ella en la selección, en otros equipos. Him, Tanaya.. todas también tiene mucho talento.
Como capitana, una de sus misiones será ayudar a las nuevas a adaptarse. ¿Ha sido fácil?
Sí, todas han encajado muy bien, tienen experiencia, han jugado al máximo nivel y eso se nota. Son muy buena gente, y simpáticas, se han adaptado solas.
La continuidad de Rubén Burgos tantos años también da estabilidad al equipo. ¿Cómo es la relación?
Es más ya un amigo, nos conocemos muy bien. Es muy positivo que lleve tanto tiempo en el equipo como muchas jugadoras como Leticia Romero, Raquel Carrera o yo misma. Eso es una ventaja entre nosotras y con el entrenador. Muchas veces no tenemos que hablar mucho, todas sabemos lo que el entrenador espera de nosotras.
¿Cómo se lleva eso de ser siempre el rival a batir en España tras ganar las tres últimas Ligas?
Es algo que nosotras no pensamos. No tenemos presión porque no lo pensamos. Tenemos muy buen equipo y confiamos mucho en nosotras pero sabemos que la Liga será dura y la Euroliga aún más. En la Liga hay 3 ó 4 equipos que puede ganar la Liga. Somos uno de los más fuertes pero no más que otros con diferencia. Girona tiene un equipazo, Salamanca, Zaragoza... En nuestra mente no está que tenemos que ganar todo obligatoriamente. Por supuesto lo damos todo para ganar y somos las más felices cuando lo logramos pero no es una obligación.
La Liga F Endesa cada vez es más igualdad. Supongo que eso es muy positivo pese a que suponga una mayor dificuldad.
Por supuesto, es muy bueno que cada vez haya más equipos fuertes, que se apueste por el baloncesto femenino y que sean apuestas a largo plazo. Llevamos 3 ó 4 años que cada vez hay más equipos fuertes. En este sentido el Valencia Basket es uno de los motores de la Liga y un ejemplo a seguir, cada vez hay más equipos de acb que también apuestan por el baloncesto femenino. Es algo que merecemos.
Más de 4000 abonados este año. Muchos equipos masculinos no alcanzan esa cifra.
Sí, es un orgullo, es fruto del trabajo bien hecho. Ya no sólo es ganar títulos, es también la buena relación con la afición, intentamos hacer las cosas bien con el club.
Después de tres Ligas, ¿el reto es la Euroliga?
¡Uf! la Euroliga es muy difícil, hay dos ó tres equipos muy muy fuertes. Ya el año pasado fue difícil llegar a la Final Six, a principio de temporada muchos no apostaban por ello. Vamos a poner todo de nuestra parte para llegar lo más lejos posible pero hay que ser realista y creo que para ganarla puede ser complicado, siempre está el Fenerbahce... pero es cierto que el año pasado ganó Praga que no entraba en los pronósticos así que si hay alguna posibilidad iremos a por ella.
¿Se ve jugando una Final Six en el Roig Arena?
Sí, antes de retirarme me gustaría vivir esa experiencia, jugar aquí una Final Six.
Después de tantos años ¿conserva la misma ilusión?
Sí, son tantos años que casi no siento la presión, quiero ayudar al máximo al equipo. Hacer mi juego y poner todo lo que tengo. Las ganas están ahí, intactas.
¿Ya está recuperada al cien por cien de la lesión que sufrió en el tramo final de la pasada temporada?
Sí, está olvidada, no siento ya ningún dolor.
Vía: Superdeporte
