Retin Obasohan cierra su exitosa etapa en Manresa con un sentido mensaje

Uno de los jugadores más queridos en el Baloncesto Manresa en los últimos años, Retin Obasohan, finalizó este miércoles su salida del club con un emotivo texto muy de su estilo en las redes sociales.

Según el base, "una de las partes más difíciles de ser deportista profesional es tener que cambiar constantemente de sitio. Instalarte en un país nuevo, adaptarte a una cultura diferente y encontrar la manera de volver a ser la mejor versión de ti mismo, una y otra vez. He vivido en muchos lugares y he conocido aún más. Es desde esta experiencia que nace la mía"

En este sentido, "es una identidad con la que me he sentido plenamente identificado. Como equipo, intentamos representarla en la pista todas las noches. En la ciudad y en su afición, gracias por acogerme. Llegué aquí dispuesto a darlo todo con el corazón, jugando con la intensidad y la pasión que mis padres me enseñaron a ponerme a ponerme, ponerme a ponerme en cada partido. al máximo en cada jugada. Y vosotros me devolvieron esta misma pasión multiplicada por mil.

También ha tenido un mensaje para "a los entrenadores ya todo el equipo técnico, gracias por todas las horas de trabajo que dedicaste cuando nadie miraba. Porque era precisamente ese trabajo invisible el que nos permitía competir como lo hacíamos cuando todo el mundo nos estaba observando".

También "a mis compañeros, a todos y cada uno de vosotros, gracias. Todo lo que vivimos juntos crea un vínculo difícil de explicar a quien no lo ha experimentado. Si nunca has hecho el "3-minute drill" [un ejercicio de alta intensidad del baloncesto destinado a poner al máximo el latido del corazón], sencillamente no lo puedes altener".

Acuerdo con el Burgos

Obasohan concluye diciendo que "estoy sinceramente agradecido por todas las personas que han hecho que estos dos años hayan sido tan especiales y que Manresa se haya convertido en mi casa. Ha sido un honor representaros. Hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Vamos!".

Después de esta despedida, el belga ya fue anunciado por el Burgos, que era una de las ofertas de la ACB que tenía sobre la mesa.