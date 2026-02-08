La 'resurrección' de David Krämer lidera la enésima victoria blanca en Liga

El Real Madrid logró una nueva victoria como local por 94-79 frente a un Coviran Granada que demostró por qué es el peor equipo de la Liga Endesa, una categoría que perdió la pasada temporada y logró recuperar a última hora por el fiasco económico y deportivo del ya extinto Real Betis Baloncesto.

Real Madrid - Coviran Granada (baloncesto, Liga Endesa), 08/02/2026 LIGA ENDESA RMA 94 79 GRA Alineaciones REAL MADRID, 94 (24+16+30+24): Facundo Campazzo (11), Alberto Abalde (5), Gabriele Procida (12), Trey Lyles (15), Alex Len (12) -cinco inicial-, David Krämer (22), Chuma Okeke (4), Andrés Feliz (4), Sergio Llull (3), Usman Garuba (2) e Izan Almansa (4). COVIRAN GRANADA, 79 (19+17+18+25): Jonathan Rousselle (9), Jassel Pérez (12), Luka Bozic (19), Amar Alibegovic (11), Amida Brimah (8) -cinco inicial-, Babatunde Olumuyiwa (6), William Howard (2), Beqa Burjanadze (3), Mehdi Ngouama (9), Pere Tomàs y Edu Durán.

Esa condescendencia defensiva la aprovechó a la perfección el alemán de origen eslovaco David Krämer (29 años), un especialista en el tiro que interesó mucho al Barça y por el que finalmente los blancos se llevaron el gato al agua después de una última más que notable temporada en el Lenovo Tererife de Txus Vidorreta.

La realidad del mejor Madrid como local y el peor como visitante en la Euroliga (en la ACB presenta un espectacular 17-2) estaba viniendo muy marcada por los problemas en la posición de 'dos', en la que Sergio Llull empieza a acusar los 38 años tras dos décadas haciendo historia, al polivalente Alberto Abalde la faltan puntos y al talentoso Théo Maledon, regularidad.

Ahí el teutón debería ser una pieza clave, pero hasta este domingo presentaba un discreto 15/42 en triples en la Liga Endesa (36%) y un triste 8/25 en Euroliga, datos impropios de un jugador que estaba fallando incluso tiros liberados cuando el curso pasado rozaba el 40%.

Jassel Pérez, ante una nube de rivales / EFE

Su gran enemigo estaba siendo la confianza y Sergio Scariolo empezaba a cansarse en lo que parecía una reedición de Kramer contra Kramer, la película estadounidense de finales de los 70 en la que realizaron una sensacional interpretación Dustin Hoffman y Meryl Streep. Esta vez fue Krämer a favor de Krämer, por así decirlo.

El Madrid fue de menos a más en un duelo al que llegaba con la pesada carga de sus tres derrotas seguidas a domicilio en la Euroliga. Tras llegar al descanso con 40-36, al más puro 'estilo Pablo Laso' apretó de inicio en el tercer cuarto (30-18) para sentenciar una victoria muy plácida a una semana y media del inicio de la Copa del Rey.

Y uno de los grandes responsables fue Krämer con 22 puntos y un sensacional 6/9 en triples. Para hacerse una idea, desde el 7 de diciembre había anotado seis triples de 17 intentos. Además, atrapó dos rebotes y se fue a +17 de valoración, la mejor desde su llegada al club blanco.

De hecho, fue la confirmación de una línea ascendente con aristas, ya que en sus últimos seis partidos ha anotado 62 puntos (12 de media) con +64 de valoración (12,3) por los 59 (5,9) y +46 (+4,6) que sumaba en sus 10 primeros partidos ligueros como jugador blanco. La afición y el propio Sergio Scariolo suspiran por el mejor nivel del teórico mejor tirador del equipo.