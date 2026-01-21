El resurgir en ACB de un Baskonia que podría vivir una situación inaudita antes de la Copa del Rey

El Baskonia está atravesando seguramente su mejor momento en lo que va de temporada, especialmente en competición doméstica. El conjunto de Paolo Galbiati encadena seis victorias de forma consecutiva en la Liga Endesa y ha pasado de ser una de las grandes dudas para la Copa del Rey a tener serias opciones de ser cabeza de serie.

Con permiso del Barça, el equipo vitoriano es el más en forma en toda la ACB. Unicaja, San Pablo Burgos, Breogán, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona y BAXI Manresa han sido las víctimas del momento baskonista, que podría prolongarse con hipotéticos triunfos ante el Joventut y el Dreamland Gran Canaria, que le permitirían a los de Galbiati sellar su condición de cabeza de serie para la cita copera que se disputa durante el mes de febrero en Valencia. En el último encuentro ante el BAXI (130-85), el Baskonia batió distintos registros: igualó el récord histórico de triples anotados en un partido (con 23), batió el récord de puntos en los tres primeros cuartos (101), obtuvo la segunda mejor marca al descanso (74) y registró la segunda máxima anotación histórica de un equipo en un partido sin prórroga.

Un sorteo que podría tener una peculiaridad inédita

La ACB confirmó hace unos días que el sorteo de la Copa del Rey se celebrará el próximo lunes 26 de enero en Valencia, misma ciudad que acogerá el evento. Sin embargo, según los resultados que se produzcan a lo largo de la jornada 17, podríamos vivir un sorteo con unas condiciones más que peculiares. Para contextualizar la situación, hay que remontarse al pasado 13 de diciembre, fecha en que estaba prevista la disputa de un Dreamland Gran Canaria-Baskonia. Dicho partido se suspendió a causa de los efectos de la borrasca Emilia.

La ACB comunicó durante los últimos días, que si el partido tiene incidencia para determinar la condición de cabeza de serie de Baskonia, se jugaría antes de la celebración de la misma (el día 8 de febrero). En caso de que el partido no modifique la lista de cabezas de serie, se disputaría más adelante. Por lo tanto, si Baskonia hace los deberes el próximo domingo en el Buesa Arena ante el Joventut, afrontaría el choque aplazado ante el Granca sabiendo cuáles serían sus rivales, en caso de victoria o derrota.

Mejoría que también surge efecto en Euroliga

Por lo que refiere a la Euroliga, el conjunto vasco protagonizó el peor arranque de su historia. Tardó hasta siete jornadas para conseguir su primer triunfo europeo. Sin embargo, a pesar de que la racha de resultados no es ni de cerca la que protagoniza en ACB, hay que destacar la reacción del equipo de Galbiati. El Baskonia llegó a ser colista durante varias jornadas en el primer tramo de competición, pero actualmente suma ocho triunfos, que le permiten ocupar la decimoquinta posición. Este pasado martes encajaron una contundente derrota en la cancha del Panathinaikos (93-74), uno de los máximos candidatos al título.