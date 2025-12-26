La respuesta de Peñarroya a la ausencia de minutos de Jabari Parker

Sigue la tensión entre el Partizan y Jabari Parker, y la llegada del técnico catalán al banquillo del conjunto serbio no ha servido para clarificar su situación, más bien al contrario, parece que el nuevo entrenador se alinea con el club, con la intención que el estadounidense deje el equipo en las próximas semanas.

"No tengo nada personal contra Jabari Parker", dijo Peñarroya al ser preguntado por la ausencia de minutos de la estrella. "Jabari es un jugador del Partizan y no jugó por una decisión técnica. Jugará el siguiente encuentro si está en el equipo", comentó Peñarroya, realmente decepcionado por el descalabro de su equipo ante el Maccabi Tel Aviv.

"Está claro que hicimos un mal partido. Jugamos más o menos bien durante siete u ocho minutos, tanto en defensa como en ataque. Teníamos las ideas claras, especialmente en ataque: diez asistencias en el primer cuarto. Sin embargo, después, aparecieron nuestros problemas defensivos", comenzó Peñarroya.

Espera cambiar la situación

"No estuvimos conectados, empezamos a jugar individualmente, lo que provocó que el Maccabi jugara con facilidad en ataque. Tuvieron un 72% de acierto en tiros de dos, increíble; anotaron 40 puntos solo desde la pintura, un grave error, tenemos que mejorar", prosiguió.

Peñarroya reconoció que tiene mucho trabajo por delante con un equipo sin confianza, y que necesita un poco de tiempo / PARTIZAN

"Obviamente, es una mala situación, tenemos que analizarla. Espero que nuestra situación cambie en las próximas semanas. Para cambiar la situación, tenemos que cambiar la mentalidad", dijo Peñaroya al inicio de la rueda de prensa.

"Además, tenemos que entender nuevas ideas tácticas; solo tuvimos tres entrenamientos juntos, con ocho o nueve jugadores, ya que Tyrique y Bonga solo entrenaron una parte. Tenemos que mejorar en la defensa y el control del rebote defensivo. Tengo que mantener la calma y analizarlo todo", dijo el técnico de Terrassa.

Posible salida de jugadores

Cuando se le preguntó si estaba considerando la posibilidad de despedir a algunos jugadores, Peñarroya respondió: “Necesito de dos a tres semanas para analizarlo todo y luego hablar con la directiva sobre si es necesario tomar alguna medida. Sé que este partido fue terrible, entiendo a la afición, pero como entrenador, debo mantener la calma. Todavía es demasiado pronto para tomar esas decisiones”, dijo.

El técnico pidió calma ante la tensión que vive el club, donde jugadores como Tyrique Jones y Jabari fueron insultados desde la grada. "Necesitamos despejar la mente. Los jugadores están colapsados en este momento. No están concentrados en el juego", dijo.

"Debemos mantenernos unidos y concentrados en el baloncesto. Es momento de aceptar la mala situación, no de buscar excusas. Tenemos que trabajar duro cada día. Ahora mismo, es difícil ser optimista. Estoy listo para cambiar la situación, pero depende de la mentalidad. Tenemos talento, pero la mentalidad no es la adecuada", concluyó Joan Peñarroya.