La respuesta de una estrella de la NBA a las críticas de Peñarroya sobre Muurinen: "Todo el mundo lo ve"

"Tiene potencial para ser un jugador de élite, pero no le basta. No se convertirá en un jugador por sus jugadas destacadas. Hay una parte del baloncesto que ahora mismo no entiende", aseguraba Joan Peñarroya sobre una de las mayores promesas del baloncesto europeo: Miikka Muurinen. Unas declaraciones que han trascendido más allá del país serbio y en las que se han visto involucradas hasta estrellas de la NBA.

Para poner en contexto, Muurinen fue una de las grandes sensaciones del Eurobasket. Un jugador poderoso, muy vistoso, que fue decisivo para que la selección de Finlandia alcanzara las semifinales por primera vez en su historia. El jugador, que se estaba formando en las universidades de Estados Unidos, decidió dar un paso adelante y probar suerte en la Euroliga junto a Partizan.

Joan Peñarroya, junto al joven Miikka Muurinen / ABA League

Su desembarco en Europa está siendo muy discreto y Peñarroya no dudó en interpretar lo que pasaba por la cabeza del jugador. "Creo que es un chico que solo piensa en volver a Estados Unidos, y yo no estoy aquí para esperar algo de alguien que está pensando en Estados Unidos". Está claro que la idea de Miikka, de tan solo 18 años, es la de llegar un día a la NBA.

El joven finés lleva diez partidos consecutivos sin pisar la pista y un total de tres minutos en lo que llevamos de año. No cuenta en los planes de Peñarroya, que no duda de que "sus compañeros aceptan que sea joven, pero lo aceptas cuando das el 100% de ti mismo y tienes una mentalidad en la que quieres aprender".

La situación de Muurinen, apartado por Peñarroya desde hace varios partidos, ha llegado a la competición norteamericana. Lauri Markkanen, compañero de la joven promesa en la selección de Finlandia, analizó el problema que existe con Miikka. "Creo que es un gran salto el que dio del baloncesto de instituto a la Euroliga. No he podido seguir realmente lo que está pasando. Creo que si sigue trabajando, haga lo que haga, acabará por resolverlo", comentó a 'BasketNews'.

"Sé que quiere ir a Estados Unidos"

"Sé que quiere ir a la universidad en Estados Unidos. No sé qué va a hacer, pero le deseo lo mejor, obviamente. Hablamos de vez en cuando, nuestra agenda es un poco... No sé qué pasa entre bastidores. He visto algunas noticias, pero no se sabe realmente qué está pasando", confirmó la estrella de la NBA, reconociendo que el deseo del joven finés es el de regresar al continente americano.

"Espero que puedan controlar la situación y que pueda jugar. Creo que es un jugador con mucho talento y jugadas destacadas. Todo el mundo lo ve; es un tipo muy atlético que puede hacer cosas que los bases hacen en la cancha de baloncesto. Lo va a entender, esté donde esté. Obviamente, le deseo lo mejor. Lo veré en un par de meses", finiquitó Markkanen, haciendo hincapié en las virtudes de su compatriota, que no pasa por su mejor momento en Belgrado.