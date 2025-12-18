La remontada 'taronja' murió en la orilla del triple

La defensa física del Maccabi Tel Aviv en su regreso a tierras israelís ahogó a un Valencia Basket que acabó cayendo por 85-82 después de un parcial de 0-9 y de disponer de tres lanzamientos de tres en el último ataque que no transformaron ni Jean Montero por dos veces ni Darius Thompson.

Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket (baloncesto, Euroliga), 18/12/2025 EUROLIGA MAC 85 82 VAL Alineaciones MACCABI TEL AVIV, 85 (19+28+23+15): Jimmy Clark (11), Lonnie Walker (14), Jaylen Hoard (9), Roman Sorkin (5), O'Shae Brisset (5) -cinco inicial-, Iffe Lundberg (12), Marcio Santos (10), William Rayman (5), John DiBartolomeo (3), T.J. Leaf (11), Zachary Hankins y Tamir Blatt. VALENCIA BASKET, 82 (21+20+20+21): Sergio De Larrea, Omari Moore (7), Kameron Taylor (15), Jaime Pradilla (5), Nathan Reuvers (7) -cinco inicial-, Jean Montero (11), Darius Thompson (4), Brancou Badio (14), Josep Puerto (2), Braxton Key (4), Matt Costello (13) y Yankuba Sima.

"Tenemos que dar valor a su defensa, que fue buena. Algunos de nuestros tiros fueron liberados, pero otros no y eso fue porque hicieron una buena defensa", reconoció a la conclusión del partido Pedro Martínez. Eso sí, a veces hay que mirar hacia adentro y este jueves era uno de esos días ante el paupérrimo 10/39 en triples.

Fue el primer partido de un equipo español en Israel desde que los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 provocaron una desproporcionada respuesta de este país para arrasar Palestina. Esta vuelta estuvo marcada por las fuertes medidas de seguridad y eso que el partido se jugó en Jerusalén al estar ocuppado el pabellón macabeo.

El choque arrancó con una notable presión ambiental que el Valencia supo gestionar. Bien dirigido por un Sergio De Larrea al que a veces le faltan puntos, encontró el acierto de Kameron Taylor y el esfuerzo de Nate Reuvers para bajar los decibelios del Pais Arena.

Brancou Badio recibe ante la atenta mirada de Lundberg / EFE

La defensa de continuos cambios locales incomodó mucho al Valencia, que se marchó de la mano del exazulgrana Brancou Badio (9-17, m.6). Un par de triples del Maccabi empezaron a cambiar el partido al tiempo que poco a poco fueron encontrando la tecla en defensa (23-21 al final del primer cuarto).

Ahí apareció un jugador con pasado en la Liga Endesa, el danés Iffe Lundberg, quien impulsó a los locales al 33-28 en el ecuador del segundo cuarto. El equipo 'taronja' se entregó en defensa ante un rival muy físico y, pese al talento anotador de Jean Montero, se fue abajo a los vestuarios (47-41).

La defensa de cambios de los locales volvió loco a un Valencia Basket que no metía ni un triple de cada cuatro que intentaba (23% de acierto). Brancou Badio sostuvo a los visitantes, pero necesitaba una ayuda que no encontraba y el partido se complicó mucho con 70-61 al final del tercer cuarto.

Todo parecía decidido con el 85-75 a 4:18 del final, pero los macabeos entraron en barrena ofensiva y no volvieron a anotar. Un triple de 'Kam' Taylor y sendas canastas de Montero, el fichaje Braxton Key y Costello situaron el 85-82 a 27 segundos del final. Leaf perdió la bola y fallaron de tres Thompson y Jean Montero dos veces. Una pena. 85-82.