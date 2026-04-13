La remontada de LeBron James y los Cavs para ganar el anillo de la NBA en 2016 que inspira Lamine Yamal: así levantó un 1-3 en la serie final

A las puertas de uno de los partidos más importantes de la temporada para el Barça, todas las miradas están puestas en su estrella, Lamine Yamal. Por los pies del joven canterano del Barça, entre otros factores, pasan las opciones del equipo de Hansi Flick para poder plantarse en las semifinales de la Champions por segunda temporada consecutiva. No será fácil. Ante el Atlético, el Barça deberá hacer historia. Nadie ha remontado un 0-2 en contra en cuartos de la Liga de Campeones. Un hito que ya está entre ceja y ceja en los jugadores del Barça. Lamine, sin embargo, ha dado un paso más.

El crack azulgrana ha cambiado su foto de perfil en Instagram. En ella aparece LeBron James en 2016, con el trofeo de campeón entre las manos. La foto remite a una de las remontadas más difíciles que ha dejado el deporte reciente: la de Cleveland en las Finales de la NBA de 2016, cuando el equipo de LeBron levantó un 3-1 en contra ante Golden State y acabó campeón. Algo que, hasta el momento, nadie en la historia había logrado.

Lebron James celebrando su título con los Cavs / Cavs

Esta tarde, el propio Lamine Yamal comentaba el motivo por el que había decidido ponerse la foto de King James: "LeBron es un referente que me inspira, pensaré en como lo hizo y ojalá salga igual". Un mensaje clave y directo que demuestra la motivación de Yamal para el partido de mañana.

Un momento histórico en el deporte

Aquella historia empieza cuando casi todo parece decidido. Golden State llega a esas Finales después de una temporada histórica, con 73 victorias, más que nadie en una fase regular de la NBA. Después de cuatro partidos, el marcador de la serie señalaba un 3-1 y colocaba a Cleveland ante una pared que nadie había derribado en unas Finales. A partir de ahí, cada noche pasó a ser definitiva. Una derrota decantaba definitivamente el título para los de Stephen Curry.

Tras quedar al borde de la derrota, LeBron James dominó los partidos 5 y 6 con actuaciones decisivas en puntos, rebotes y liderazgo, cambiando por completo la dinámica de la eliminatoria. En el séptimo partido, el momento más recordado fue el tapón de LeBron a Andre Iguodala, seguido del triple clave de Kyrie Irving, en un final de máxima tensión.

Aquella serie quedó para la historia por la remontada, por el nivel de sus estrellas y porque dio a los Cavaliers su primer anillo, además del primer gran título de Cleveland en más de medio siglo.

El Rey, un referente para Lamine

La elección de la foto también encaja con algo que Lamine viene mostrando desde hace tiempo. LeBron es una referencia clara para él. Hace unos meses, cuando marcaba, el astro culé celebraba sus goles colocándose una corona, un gesto tomado del propio LeBron James. Ahora da un paso más y utiliza directamente una imagen de aquel anillo de 2016. Una foto de la noche en la que Cleveland cambió la historia por completo.

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Lamine Yamal, celebrando un gol a lo LeBron James / EFE

De esta manera, Lamine está más centrado y motivado que nunca para lograr algo que nunca en la historia de la Champions se ha conseguido. Lamine tiene claro que la historia está para cambiarla, tal y como hicieron LeBron James y los Cavs aquel junio de 2016.