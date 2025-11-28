Baloncesto
La remontada 'imposible' de Lituania en el camino hacia el Mundial
El combinado de Rimas Kurtinaitis se impuso en Londres a Gran Bretaña por 88-89 en un final en el que Ignas Sargiunas firmó una actuación para el recuerdo
Lituania no pudo arrancar mejor su camino hacia el próximo Mundial de baloncesto que se celebrará en Catar en 2027. Con un equipo prácticamente irreconocible propio de los partidos de las ventanas FIBA, los de Rimas Kurtinaitis se apuntaron un triunfo 'imposible' ante Gran Bretaña por 88-89.
El término imposible aparece entrecomillado porque no fue así, pero lo cierto es que el combinado lituano protagonizó una gesta para salir victorioso de su visita a Londres.
A falta de nueve segundos, Gran Bretaña ganaba por siete puntos (87-80) y parecía tener el triunfo asegurado. Fue el momento en el que apareció Ignas Sargiunas, que anotó un triple para situar el 87-83 en el electrónico.
Hubo tiempo muerto de los locales, y fue el propio Sargiunas quien tuvo que parar con falta a Myles Hesson. El británico convirtió uno de los dos tiros libres, y a falta de siete segundos, los británicos dominaban por cinco tantos (88-83).
Volvió a aparecer de nuevo Sargiunas, con otro triple a falta de tres segundos que colocó a Lituania a tan solo tres tantos (88-86).
Gran Bretaña empezaba a temer por la victoria, y tras un nuevo tiempo muerto, ocurrió lo inimaginable: pérdida británica, y nuevo triple de Sargiunas, casi desde el centro del campo, sobre la bocina, que hizo enloquecer al gran número de aficionados lituanos desplazados a la capital inglesa.
Como no podía ser de otra manera, Sargiunas fue el 'MVP' del partido gracias a sus 27 puntos, nueve de ellos firmados en los últimos segundos del cuarto.
Un jugador desconocido para el gran público que tiene 26 años, mide 1,96 metros y que actualmente milita en el Rytas Vilnius tras haber desarrollado prácticamente toda su carrera en Lituania.
