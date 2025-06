El relevo generacional impulsa el futuro

El Aula Magna SPORT de la sede de Prensa Ibérica en Barcelona fue testigo de una excepcional mesa redonda en la que el relevo generacional en el baloncesto femenino fue el gran asunto a tratar. El coloquio contó con la presencia de Cindy Lima, exjugadora de baloncesto y campeona del Eurobasket en 2013, Ainhoa López, experimentada jugadora en la Liga Femenina Endesa y que actualmente milita en Uni Girona, Isaac Fernández, entrenador de Cadi La Seu y seleccionador español femenino sub-20, Silvia Treviño, doctora y coordinadora de BQ Salut, y Raquel de Diego, Gerente de Patrocinios de CaixaBank.

La entidad es pionera en el impulso de la mujer en el deporte y en el reconocimiento y promoción del deporte femenino como deporte de élite. Este verano 2025 llega una nueva generación, con los mismos valores. Empieza una historia de talento, motivación, esfuerzo y pasión. Empieza la historia de una nueva generación que llega para quedarse y dejar huella. Y en CaixaBank quieren estar a su lado acompañándolas en cada paso de esta nueva era.

El Aula Magna SPORT acogió una interesante mesa redonda sobre el relevo generacional en el baloncesto femenino / Valentí Enrich

Evolución

La conversación arrancó con un viaje hacia el pasado para conocer como había cambiado el baloncesto femenino los últimos años. "Tuve una inspección de Hacienda y les tuve que decir que me dedicaba a lo mismo que Pau Gasol", recordó entre risas Lima. "Hasta hace poco no había un convenio colectivo, y eso ahora se nota mucho", admitió una Ainhoa López que coincidió con Isaac Fernández en el Barça CBS. "Los entrenadores veníamos de muy atrás y no era justo. Ahora ves alguna cosa que chirría, pero la situación está mejor", desveló el seleccionador. Además, Treviño también habló con rotundidad sobre la importancia de la relación entre médico y deportista: "para la salud de ellas, es fundamental tener a un interlocutor cada vez que tienen algún problema o alguna duda".

En cuanto a cómo se está cuidando el relevo generacional, las universidades estadounidenses están ganando peso en los últimos años, y son muchas las jugadoras que deciden cruzar el Atlántico para seguir con su formación, tanto académica como deportiva. "No puedes competir. Hay una experiencia de vida que si la jugadora la quiere vivir, poco importará lo que le ofrezcas. Puede ir incluso a peor y que los 'Colleges' fichen a los 16 años para que se incorporen a los 18", explicó Fernández. Lima también miró hacia Estados Unidos y al éxodo de deportistas que se viene produciendo: "Si de algo podemos presumir es de formar muy bien a jugadoras, hay mucho nivel en los entrenadores de formación. Pero con lo que está pasando con las universidades americanas no sé cuánto tiempo más podrá seguir siendo así", dijo.

Silvia Treviño y Raquel de Diego, durante la mesa redonda / Valentí Enrich

Líderes y referentes

Pese a que para Ainhoa López esta temporada no ha sido sencilla, la jugadora de Uni Girona habló sobre la diferencia entre ídolo y referente. “A lo mejor las estrellas de la NBA las tenemos como ídolos, pero esa accesibilidad que tenemos a día de hoy hace que los niños y niñas tengan referencias aquí, en nuestro baloncesto”. “Da gusto ver como las recién llegadas a la absoluta pisan fuerte como referentes del baloncesto femenino español. Creo que vivimos un momento muy bueno, por lo que se ha cosechado y por lo que está por llegar, que ya está aquí”, afirmó Raquel de Diego. Iyana Martín, Awa Fam o Helena Buenavida son algunas de las nuevas caras de la selección, llamadas a ser importantes en presente y futuro.

Ainhoa López e Isaac Fernández compartieron sus reflexiones sobre el relevo generacional en el baloncesto femenino / Valentí Enrich

Transición ejemplar

Fernández, que en los últimos veranos ha formado parte del staff técnico de la absoluta femenina, también valoró como los grandes nombres de la selección (Alba Torrens, Laia Palau o Anna Cruz) fueron acogiendo a las jóvenes que iban llegando al grupo. "Son increíbles y no es casualidad que lleven desde 2013 ganando. Me flipaba la forma en como ganaban, como trataban el entrenamiento, a las jugadoras jóvenes o la manera en la que se cuidaban. Nunca olvidaré mi primer entrenamiento con ellas, 'volaban' sobre el campo". "Es importante que el relevo generacional entienda que el agradecimiento a toda la gente que las apoya forma parte del trabajo", detalló Cindy Lima. "He visto a Laia Palau o a Núria Martínez sacar a compañeras del vestuario para que firmasen autógrafos", recordó Silvia Treviño, que también ha formado parte del staff médico de la selección.

Siempre que se plantea un relevo generacional en el deporte, se habla de las caras nuevas y del futuro, pero también es importante conocer como es la vida tras el retiro. "Sufrí un momento de valle y es algo que todavía no se trabaja mucho en la mente del deportista. La vida parece un poco insulsa, y hablándolo con otras deportistas, al año y medio hay una bajada que te puede hacer caer en depresiones. Pero por suerte el baloncesto enseña unas estrategias, y todas las virtudes que aporta este deporte sirven de ayuda", comentó un Cindy Lima que anunció su retirada en 2015.

Otros casos como el de Ainhoa López son interesantes, ya que la catalana ha ido alternando su carrera como deportista junto a sacarse el Grado de Psicología. "Leo Rodríguez me veía apurada en los viajes con el estudio, ya que en mi primer año como profesional estaba matriculada en la Universidad de manera presencial. Fue ella quien me descubrió la posibilidad de poder estudiar a distancia. Es fundamental toda la parte académica que se puede trasladar al baloncesto, pero también al revés, hay una retroalimentación. Los valores que tiene este deporte son aplicables a la vida, y yo soy como soy gracias al basket", comentó.

Cindy Lima y Ainhoa López, durante la conversación / Valentí Enrich

El reto del Eurobasket

El baloncesto femenino español cuenta con buena salud, y el relevo generacional que se vive en la selección no mengua las opciones de que el combinado de Miguel Méndez pueda realizar un gran Eurobasket femenino. El campeonato de Europa se disputa del 18 al 29 de junio de manera conjunta en República Checa, Alemania, Italia y Grecia. "Es un signo de salud que el baloncesto sea el deporte femenino con más licencias en España. La nueva generación tiene los mismos valores y creo que empieza una era que va a llegar lejos. En CaixaBank deseamos seguir acompañando a la selección en esta andadura, comentó Raquel de Diego.

Un futuro ambicioso

"Deseo que podamos conseguir grandes jugadoras en activo y maravillosas personas cuando dejen el baloncesto. Que tengan salud y que no sufran las mermas que han tenido algunas de ellas con lesiones que las han hipotecado, explicó Silvia Treviño. También en esa clave de voluntad para el futuro, Isaac Fernández pidió "que CaixaBank siga muchos años a nuestro lado", y que "el pasado vaya quedando cada vez más atrás y que todo lo que vaya viniendo sea para seguir yendo hacia adelante".

El Aula Magna SPORT acogió una interesante mesa redonda sobre el relevo generacional en el baloncesto femenino / Valentí Enrich

Por su parte, Ainhoa López entonó un discurso ambicioso sobre cómo ve la próxima década en clave baloncesto femenino. "Hay que ir a más. Tenemos que estar agradecidas con lo que tenemos, pero no nos podemos conformar, toca seguir luchando por mejores condiciones, no solo para las jugadoras, sino también para todo el colectivo que forma parte de este deporte".

Y por último, Cindy Lima también habló sobre la importancia de que los partidos se programen en un horario que pueda ayudar a enganchar a más público. “Ojalá tengamos baloncesto en ‘Prime Time’ y que las audiencias lo ‘peten’. El baloncesto me ha enseñado a que no hay que soñar con el limitador de velocidad activado. El éxito vivido en Zaragoza con la Copa de la Reina no es casualidad”, concluyó.