Regresa el mayor festival de baloncesto urbano en España con el ‘Circuito 3x3 CaixaBank’ 2026

El Circuito 3x3 CaixaBank inicia una nueva temporada consolidado como el mayor festival de baloncesto urbano, 3x3, gratuito y al aire libre de España. Tras cerrar en 2025 la edición más inclusiva de su historia, con 3.856 jugadores y jugadoras y más de 45.000 visitantes, afronta una nueva edición reforzando su compromiso con la participación multitudinaria, el fomento de la igualdad a través del deporte y el incremento del impacto social positivo. Bajo el lema Juega y Vive el Baloncesto cada parada amplía su oferta con actividades participativas y de entretenimiento para todos los públicos.

El proyecto impulsado por la Federación Española de Baloncesto y CaixaBank recorrerá 11 ciudades. Madrid acogerá la inauguración el domingo 19 de abril. Posteriormente, el campeonato hará parada en San Fernando (2 de mayo), Vigo (16 de mayo), Salamanca (23 de mayo), Santander (30 de mayo), Vitoria-Gasteiz (7 de junio), Pamplona (29 de agosto), Guadalajara (5 de septiembre), Cáceres (13 de septiembre), Valladolid (19 de septiembre) y Málaga, que cerrará el Circuito 3x3 CaixaBank 2026 con una fiesta final en Málaga (3 de octubre).

Como novedad, imagin, el neobanco de CaixaBank líder entre los jóvenes, se suma a esta edición vinculándose con las competiciones y experiencias para todos los asistentes. La nueva pista de imagin completará la oferta de actividades tanto deportivas como de entretenimiento de las canchas Universo Mujer Baloncesto y la Pista CaixaBank.

El Circuito 3x3 CaixaBank mantiene su ADN inclusivo, apostando por un modelo abierto en el que pueden participar personas de todas las edades, géneros y condiciones físicas. En esta edición, la 14ª desde su creación, además de seguir velando por la inclusividad, el circuito amplía el significado de Cancha para Todxs, evolucionando hacia el concepto de Juega y vive el baloncesto como una experiencia abierta a todo el mundo. En esta línea, se inaugura una fan zone, un espacio abierto a la ciudad pensado para que público joven y familias disfruten del baloncesto desde el entretenimiento y la participación, no solo desde la competición. Este espacio incluirá actividades lúdicas y colaborativas como juegos y dinámicas, mural/graffiti en cada parada, hinchables, canchas de juego libre, 4 en ralla y zonas de sombra.

Las categorías de formación masculinas y femeninas —premini, mini, infantil, cadete y junior— continuaran siendo el corazón del proyecto, reforzando el papel del circuito como impulsor del baloncesto base en España. Además, el Baloncesto en Silla de ruedas volverá a ser protagonista junto con los partidos de categoría senior y las actividades de envejecimiento activo, dejando patente que el Circuito 3x3 CaixaBank está pensado por y para todos los públicos.

Regresa el mayor festival de baloncesto urbano en España con el ‘Circuito 3x3 CaixaBank’ 2026 / CaixaBank

Triple Solidario: el deporte como motor de transformación

La iniciativa #MárcateUnTripleSolidario se confirma como uno de los pilares sociales del circuito. En 2025 se superaron los 9.000 triples solidarios, superando el objetivo de 1.000 por ciudad y generando ayudas económicas que, a través de la Fundación “la Caixa”, fueron destinadas a asociaciones locales que trabajan por la inclusión y la igualdad social.

En 2026, cada triple anotado volverá a traducirse en un apoyo real a entidades sociales que se implican en el trabajo social de cada ciudad, consolidando el circuito como un proyecto deportivo que tiene impacto más allá de las canchas.

Igualdad y baloncesto femenino: un compromiso sostenido

La promoción del baloncesto femenino seguirá siendo uno de los grandes ejes del circuito. En la pasada edición, la participación femenina alcanzó el 37% del total, con más de 1.400 jugadoras inscritas, confirmando una tendencia al alza con varias sedes en las que se superó el 40%.

La Pista Universo Mujer continuará siendo el escenario de las finales femeninas, visibilizando el talento de niñas y jóvenes participantes, y reforzando el papel del baloncesto como herramienta de igualdad de género.

Baloncesto en Silla de Ruedas: visibilidad e integración

El torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) volverá a formar parte del calendario de esta temporada, tras congregar en 2025 a más de 20 equipos y 90 jugadores participantes entre las diferentes paradas del circuito.

La apuesta por el BSR, impulsada en colaboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, reafirma el compromiso del circuito con la accesibilidad y la plena integración a través del deporte. Y es que CaixaBank, a través de sus numerosas iniciativas sociales vinculadas con el deporte, es patrocinador oficial de esta modalidad de baloncesto a través de la FEDDF (Federación Española de Deportistas con Discapacidad Física).

Leyendas y embajadores: referentes que inspiran dentro y fuera de la pista

Uno de los grandes valores diferenciales del Circuito 3x3 CaixaBank es la presencia de leyendas y embajadores del baloncesto español, que acompañan al circuito parada a parada transmitiendo los valores que han definido a las diferentes generaciones de jugadores y jugadoras.

Al frente de esta representación vuelve a situarse Fernando Romay, leyenda de #LaFamilia y embajador de la Federación Española de Baloncesto. Su cercanía con el público, su capacidad para conectar con los más jóvenes y su papel como referente histórico del baloncesto nacional transmiten a la perfección los valores del circuito. Junto a él, el Circuito 3x3 CaixaBank contará con la participación de embajadores vinculados al baloncesto de cada ciudad, con jugadores y exjugadores internacionales que compartirán su experiencia con los participantes, animarán las competiciones y acercarán el baloncesto de élite al deporte base.

Regresa el mayor festival de baloncesto urbano en España con el ‘Circuito 3x3 CaixaBank’ 2026 / CaixaBank

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.

En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs, como la Copa del Mundo de 2014 celebrada en España, la colaboración con la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino celebrada en Tenerife el año 2018, el Eurobasket femenino que se disputó en Valencia en 2021 o el histórico compromiso con el Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012.

Desde su creación, el circuito ha alcanzado ya un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria. Un crecimiento sostenido que convierte al proyecto en una referencia nacional del baloncesto de base y del deporte entendido como herramienta social.

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El binomio FEB – CaixaBank también ha dado como resultado el programa voluntarios FEB CaixaBank. Hoy en día, el programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de cerca de 25.000 voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos oficiales de baloncesto organizados por la FEB.