Otro refuerzo NBA para Olympiacos

El Olympiacos de El Pireo ya cuenta con un nuevo fichaje para reforzar la plantilla de Giorgios Bartzokas en la posición de base. Se trata del jugador procedente de la NBA, Monte Morris, quien ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2025-26.

Morris (1,88 metros, 30 años) ha desarrollado casi toda su carrera en la NBA, disputando un total de 483 partidos. Su única experiencia fuera de la NBA fue en la G League, donde representó a los Rio Grande Valley Vipers durante su temporada de novato con los Denver Nuggets.

El base estadounidense jugó para un total de seis franquicias durante su carrera en la NBA. Fue seleccionado por los Denver Nuggets con la 51.ª selección global del Draft de la NBA de 2017 y permaneció allí hasta 2022, antes de jugar para los Washington Wizards (2022-23), Detroit Pistons (2023-24), Minnesota Timberwolves (2023-24), Phoenix Suns (2024-25) e Indiana Pacers (2025-26).

El club griego anunció la llegada de un nuevo estadounidense, Monte Morris / OLYMPIACOS

426 encuentros en la NBA

A lo largo de su carrera, Morris promedió 9,4 puntos, 2,3 rebotes y 3,6 asistencias en 426 partidos de temporada regular. En 57 partidos de playoffs, registró 8,3 puntos, 1,6 rebotes y 3,1 asistencias.

Morris ha jugado junto a varios jugadores actuales de la Euroliga durante su etapa en la NBA, como Facundo Campazzo (112 partidos) y Trey Lyles (70 partidos) del Real Madrid; Juancho Hernangómez (111 partidos) y Kendrick Nunn (17 partidos) del Panathinaikos AKTOR Atenas; y Markus Howard (63 partidos) del Baskonia Vitoria-Gasteiz.

El anunció llegó pocas horas antes de que el equipo se desplazara a Barcelona para medirse al conjunto de Xavi Pascual este viernes, aunque su nuevo fichaje todavía no se ha incorporado al equipo por lo que no podrá debutar en el Palau en un encuentro de alto voltaje y con dos históricos de la competición europea.