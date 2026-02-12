El recuerdo más especial de Ricky Rubio: "No se ha igualado"

Ricky Rubio habló en los micrófonos de 'DAZN' de la importancia que tiene la Copa del Rey en el baloncesto internacional y a título personal. Además, desveló el mejor recuerdo de su carrera como profesional, ensalzando todo lo vivido en España por encima de Estados Unidos. Queda una semana para que de comienzo en Valencia la fiesta anual del baloncesto nacional.

(El mayor deseo para la Copa) "Disfrutarla. Al final yo creo que es una competición que desde Estados Unidos incluso se ha intentado copiar. Yo he jugado muchos años allí y la veía con envidia. He tenido la suerte de poder disfrutar y ganar alguna, y es algo increíble. El primer título aquí con el Joventut fue en el 2008 y es un recuerdo que difícilmente se ha igualado a lo que he conseguido en mi carrera", confesó el catalán.

En aquel 2008, el DKV Joventut venció al Real Madrid en las semifinales y alcanzó después de cuatro años y contra el mismo adversario: el TAU Cerámica (Baskonia). Fue precisamente en Vitoria, con el público en contra, donde Ricky Rubio y compañía levantaron el título de la Copa del Rey. Además, Rudy Fernández se convirtió en el primer jugador en lograr por segundo año consecutivo el MVP.

"Entonces, es algo especial. Son ocho aficiones que entran, incluso hay algunas que no están clasificadas, y es para disfrutar. Creo que el ambiente del baloncesto, muchos deportes lo pueden envidiar porque es muy sano, pero hay competición", finalizó Ricky con una sonrisa, pensando en la cita copera de la próxima semana.

El cuadro definitivo de la Copa del Rey / ACB

El Joventut tendrá un camino difícil en la Copa. Su primer rival, en cuartos de final, será todo un reto para los verdinegros: el Valencia Basket. El conjunto 'taronja' se posiciona como uno de los máximos favoritos, teniendo en cuenta la espectacular campaña que están realizando a las órdenes de Pedro Martínez. Segundos en Liga Endesa y terceros en Euroliga.

El camino del Joventut en Copa

El reto seguirá siendo complicado para el equipo de Ricky, que en caso de pasar esta ronda se cruzaría con el Real Madrid o el Unicaja. Precisamente los dos finalistas de la pasada edición. Quién sabe si en las filas de la Penya estará Jabari Parker, que suena con fuerza en las últimas horas como una posible incorporación hasta final de temporada, cubriendo el hueco que ha dejado Sam Dekker.

La temporada de Ricky Rubio en Badalona está siendo muy positiva para él y su equipo. En Liga Endesa, promedia 11,9 puntos, 3,2 rebotes y 5,8 asistencias por encuentro. Unos números que mejora todavía más en la Basketball Champions League, principalmente en el aspecto anotador (14,1 puntos, 2,6 rebotes y 4,9 asistencias). La Penya está dispuesta a dar guerra en la Copa con Ricky a la cabeza.