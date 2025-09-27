El Recoletas Zamora suma su primer triunfo en Castellón

Empezó bien la temporada el Recoletas Zamora, con un solvente triunfo ante un rival que le puso las cosas difíciles. Florencia Niski fue protagonista del partido con su aportación ofensiva.

Muchos nervios en los primeros minutos en el estreno de los dos equipos en la Liga. Les costó anotar. Se imponían las defensas sobre los ataques en un duelo igualado. Pouye dio la primera ventaja del partido para las zamoranas (2-4). La máxima diferencia llegó a ser de cuatro puntos (2-6). Se pasó por el ecuador del primer cuarto con el luminoso de 5-8. Los triples locales lastraban las ventajas visitantes (8-9) y se mantenía el equilibrio de fuerzas. Fue entonces cuando Beatriz Sánchez tomó el mando en el ataque naranja para conseguir cinco puntos consecutivos y situar el marcador en un 10-14. La portuguesa Eva Resende fijó el definitivo 12-17. Ya en los siguientes diez minutos, el Recoletas Zamora continuó con su progresión en el juego. Un parcial de 2-6 aumentó su ventaja sobre un Castelló muy flojo en defensa. La senegalesa Pouye se convirtió en protagonista en los primeros tres minutos de juego del periodo. Las diferencias llegaron a ser de 12 puntos en el minuto 15, a pesar del tiempo muerto solicitado por Jaume Tormo. Las distancias que se mantuvieron (19-30, 17’). Las castellanas se atascaron en los diez puntos y su entrenador, Raúl Pérez, detuvo el partido para cambiar la dinámica del partido. No lo consiguió, ya que un parcial de 9-4 permitió a las castellonenses reducir su desventaja en seis puntos (28-34), que obligó a un nuevo tiempo muerto visitante. Al descanso, 30-34.

En el tercer cuarto, el Castelló salió mejor a la pista y logró igualar el marcador (34-34). Continuaban los problemas en las filas visitantes. A partir de ahí, se volvió a igualar el enfrentamiento, ya que el Recoletas Zamora ajustó su defensa y la hizo mucho más intensa por lo que las locales les costó más anotar. Niski, con cuatro puntos consecutivos, puso el 36-42 a poco más de tres minutos para finalizar el periodo. La jugadora fue decisiva para que al final de la primera parte el marcador reflejara un 39-49. Y es que Niski fue una auténtica pesadilla para la defensa del Castelló en los últimos cuatro minutos. Las zamoranas habían recuperado las buenas sensaciones. Sin embargo, todo estaba por decidir.

Niski siguió anotando en los últimos diez minutos. En esta ocasión se le añadió la senegalesa Filor para aumentar las diferencias (41-55). Un parcial de 3-0 puso nervioso al técnico naranja, que detuvo el partido (44-55). No quería que se le escapase a última hora la primera victoria de la temporada. Pero las castellonenses, a base de mucho esfuerzo, fueron reduciendo su desventaja (50-56). Fue entonces cuando volvió a aparecer Beatriz Sánchez para poner las cosas en su sitio (50-62) a poco más de dos minutos y medio para la conclusión. Un triple de la local Ferri dio aire a su equipo (53-62). Pero la victoria visitante nunca peligró. Al final, 56-68.

Vía: La Opinión de Zamora