Recoletas Zamora inicia un nuevo año con idéntica ilusión

Después de dos años sin celebrarla, el Recoletas Zamarat compareció ayer en el acto de presentación en el que los miembros del club, instituciones y patrocinadores reafirmaron su apoyo al club naranja y conocieron al equipo que afrontará la quinta temporada en Liga Challenge, un equipo que parte con aspiraciones más modestas que en campañas anteriores pero con la misma ilusión por el desarrollo del deporte de la canasta en el ámbito femenino.

Asistieron al acto, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada; el director del Hospital Recoletas de Zamora, Carlos Iglesias; Laura Huertos, de Caja Rural, y representantes de otros patrocinadores del Club. Fue un acto centrado en la presentación de la nueva plantilla que dirigirá Raúl Pérez, y que forman grandes promesas del baloncesto femenino español, cuatro jugadoras extranjeras, y la veterana Bea Sánchez que sigue un año más en Zamora.

La directora del Hotel NH, Raquel Ledesma, deseó al equipo "mucha suerte, muchos éxitos y gracias por elevar Zamora a donde tenéis que elevarla". Javir Faúndez aseguró que "Zamora, una ciudad pequeña, tiene que estar muy satisfecha de tener un equipo en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional y por eso quiero darle las gracias a todos los miembros del equipo directivo, a toda la plantilla y a los patrocinadores. Nosotros, como instituciones, tenemos la obligación de estar ahí, y este año mantendremos la misma subvención que el año pasado, una cantidad importante de 130.000 euros. Y os deseo que tomèis la temporada con ilusión y que sigais representando a Zamora por toda España como tan bien lo habéis hecho en anteriores temporadas". El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada animó al Zamarat a "trabajar duro como siempre lo hacéis, y el nombre de Zamora que lleváis en vuestro escudo, llegue lo más alto posible, vayáis a donde vayáis" y animo al club a trabajar con la cantera: "No olvidéis que la cantera nos aporta muchísimas cosas y en Zamora hay muchas chicas con ganas de jugar al baloncesto y de llegar a ser campeonas".

En nombre de las jugadoras, Aina Martín habló en nombre de las jugadoras: "Estamos muy agradecidas de todo el apoyo que recibimos en el Club de patrocinadores e instituciones, nos sentimos como en casa. La gente que viene a Zamora siempre se sorprende de lo bonita que es la ciudad. Tenemos muchas ganas de empezar la temporada, nuestro objetivo será ganar los máximos partidos posibles, sea contra quien sea porque el Zamarat siempre ha sido un club grande". Por su parte, Bea Sánchez reiteró su agradecimiento a todos "porque sin vuestra ayuda sería muy difícil estar compitiendo en esta categoría. Este año, aunque tenemos grandes jugadoras jóvenes y la cantera cada vez nos ayuda más, intentaremos porner todas las ganas y el trabajo siempre para ganar el máximo de partidos posibles. Prometemos dejarnos la piel y esperamos que podáis disfrutar de un buen baloncesto".

Oscar Iglesias expuso su felicitación por la incorporación de Juan Carlos Gallego en el puesto de gerente del club y dio las gracias "por permitirnos poner el nombre al equipo. Recoletas Zamora suena bien, pero es un empeño mío personal que lleve Zamora en el nombre. Nosotros ponemos Recoletas Salud en otros patrocinios pero mi empeño es que se ponga Recoletas Zamora porque creo que un proyecto ilusionante, con estas caras y con estas ganas, tiene que llevar a Zamora en el pecho por toda España, y por cosas positivas. Recoletas se parece mucho a vosotros porque somos también un equipo de casi cinco mil personas trabajando y tenemos cuatro valores fundamentales que, seguro que también los tenéis vosotros: ilusión, pasión, compromiso y la excelencia. Eso acompañado de trabajo y esfuerzo es lo que permite que Recoletas esté donde está. Vosotros tenéis todo eso pero sin trabajo y esfuerzo no vais a conseguir el éxito”. Laura Huertos, de Caja Rural, explicó que “es una suerte para Zamora poder contar con un equipo como éste. Desde Caja Rural os deseamos mucha suerte para esta temporada que va a ser muy positiva para todos”.

Por último, el presidente del CD Zamarat, Carlos Baz, aseguró que “todas personas del club, estamos encantados después de 31 años de historia, de pelear y luchar, de desgracias y alegrías, con todas las personas que han pasado por el Club y que a día de hoy son nuestros amigos, gente que siempre nos va a atender”. Baz señaló que está siendo un año más convulsivo, de revulsivos, de cambiar, de tratar de mejorar cosas, de personas que se van y personas que vuelven. Quiero felicitar a mis compañeros de directiva, para los colaboradores cercanos porque está siendo un año durísimo y hemos tenido que dar todos un paso adelante. Así se lo pedí, y no han dado un paso, sino dos o tres. Es una gozada ver cómo todos estamos arrimando el hombro para que este proyecto cada día sea más grande y más importante”. Carlos Baz se felicitó por la recuperación para el Club de Juan Carlos Gallego, pero también tuvo palabras de reconocimiento hacia Alberto González y al resto de los compañeros de gestión en el club. Respecto al primer equipo, el presidente del CD Zamarat aseguró que “es una apuesta diferente, ni mejor ni peor, por un equipo muy joven, con jugadoras de muchísimo talento y no sabemos donde estará nuestro limite. Trabajo va a haber, ilusión hay muchísima, y el talento lo tenemos. El día a día nos dirá a donde tenemos que llegar”.

