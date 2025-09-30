Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Recoletas Zamora descarta que Aina Martín sufra una lesión grave

La capitana naranja podrá incorporarse próximamente a los entrenamientos

Aina Martín, con el balón, durante un partido. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO

P. F.

Aina Martín dio el susto en la primera jornada de la Liga Challenge, en la que el Recoletas Zamora superaba con comodidad al Castelló.

Este martes a última hora de la tarde, y con todas las pruebas médicas realizadas, los médicos descartaron que la jugadora sufra una lesión de gravedad en la rodilla.

Tal y como informaron desde el club, la capitana permanecerá bajo control y tratamiento médico durante los próximos días y, si la evolución es favorable, se reincorporará próximamente a los entrenamientos a las órdenes de Raúl Pérez.

Con este comunicado, el Zamarat quiere "transmitir tranquilidad a la afición y el máximo apoyo a la jugadora", que acababa de recuperarse, precisamente, de otra dolencia física.

Vía: La Opinión de Zamora

