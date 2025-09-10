Recoletas Zamora cae en su primer amistoso
El Zamarat cae derrotado en Benavente frente al León 86-92 acusando las tres bajas por lesión y dos jugadoras que aún no han llegado
M. L. S.
El Recoletas Zamarat jugó su primer amistoso este miércoles en Benavente frente a un rival de Liga Femenina 2 pero muy condicionado tanto por las bajas como por las jugadoras que todavía no se han incorado al equipo que prepara su quinta temporada en Liga Challenge.
Con el resultado de 86-92 finalizó un encuentro que resultó bastante igualado y en el que dominó durante muchos minutos el conjunto leonés pero la imagen de las zamoranas fue buena. Raúl Prieto tan solo pudo contar con cinco jugadoras del primer equipo y tuvo que echar mano de otras tantas canteranas ante las bajas por lesión de Bea, Aina y Eva.
Fue un partido en el que arrancaron las zamoranas muy frías y fuera del partido. Así, en el primer cuarto, las jugadoras del BF León estuvieron muy centradas en el juego exterior, pero ya en el segundo el Recoletas mostró algo del baloncesto que quiere realizar a base de defender intenso y correr, y ya lograron ponerse por delante con48-46. En el tercer cuarto, las zamoranas, muy apoyadas en sus jugadoras canteranas siguieron con una gran intensidad aunque las fuerzas cada vez estaban más mermadas. El equipo naranja acusó el esfuerzo y en el último cuarto se vino un poco abajo y, pese a remontar, terminó cediendo por 86-92 pero con un buen sabor de boca a la espera de poder contar con más jugadoras disponibles este fin de semana en el Torneo de Plasencia.
