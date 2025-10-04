El Recoletas se lo pone difícil a uno de los grandes

El Recoletas Zamora se lo puso difícil a uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso, un Osés navarro que siempre fue por delante pero nunca tuvo el partido controlado hasta los dos últimos minutos en los que supo aplicar su veteranía para endosar al equipo naranja su primera derrota de la temporada (71-79).

Tras la espectacular victoria lograda en la primera jornada, la afición del Zamarat quería ver a su equipo frente a uno de los grandes de la Liga, el Osés pamplonica que llegaba a Zamora con una plantilla espectacular en la que figuran las ex del Zamarat Victoria Llorente y Sara García; la ex internacional María Asurmendi; o Julieta Mungo. Es un equipo llamado a luchar por el ascenso y sería una dura prueba de fuego para un Zamarat todavía en construcción.

No empezaron mal las cosas para las zamoranas que impusieron su estilo de juego de gran velocidad y posesiones supercortas. Muy bien dirigido por Marta Fernández, el Zamarat, se escapó a 7-2 y 9-4 ante un Oses que no tuvo capacidad de reacció en los primeros cinco minutos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el equipo navarro comenzó a acertar desde el perímetro y tomó la delantera con 9-12 tras un parcial de 0-8.

El pánico se apoderó del Ángel Nieto cuando se cerraba el primer cuarto con un 17-33 que ponía las cosas muy difíciles para las chicas que dirige Raúl Pérez. Pero la cosa mejoró al reanudarse el partido con mucha mayor eficacia defensiva del conjunto naranja que superó con solvencia la laguna anterior y en tres minutos se situó a diez puntos (23-33) provocando un tiempo muerto de Juan Ferreira, técnico visitante. La contienda se equilibró y el Zamarat ya se mantuvo hasta el descanso por debajo de los diez puntos de desventaja y llegó a situarse a cuatro tras un 2+1 de Bea Sánchez. El encuentro llegaba al descanso con 41-47 y todo por decidir.

La adaptación al partido del Zamarat avanzó tras la reanudación del encuentro y un triple de Marta Fernández puso a tres puntos a las zamoranas. Basadas en una gran defensa, las naranjas siguieron la remontada con otro triple de Florencia Niski y otro de Carregosa que estrechó el marcador hasta un solo puntos para el conjunto navarro que tuvo que apretar de nuevo y con dos triples seguidos de Lucía Gutiérrez volvía a distanciarse ligeramente.

Pero este Recoletas va a vender muy caras todas sus derrotas esta temporada y no bajó la guardia para mantenerse cuatro puntos por debajo frente a un enemigo al que parecía haberle tomado la medida (55-59).

Fatou Pouye comenzó a aportar su enorme calidad y la situación siguió mejorando para que Carregosa firmase el empate a 59. El partido seguía muy intenso con un Oses que ya no veía aro con facilidad aunque logró cerrar el tercer cuarto con una mínima ventaja de 61-63.

Carregosa se encargó de volver a empatar el partido a 65 frente a un Osés que salió decidido a sentenciar cuanto antes, liderado por la veterana María Asurmendi. Era el momento en el que las zamoranas tenían que mantener la cabeza fría, pero también Sara Castro estaba ahora acertada con sus habituales bombas en penetración.

El partido se agotaba y ninguno de los dos equipos anotaba, presos ambos de la responsabilidad y se entraba en los últimos tres minutos con Ardoi cuatro puntos arriba (65-69), momento en el que el Zamarat sumaba su quinta personal que permitió a Julieta Mungo poner el 65-71. Las navarras se centraron en defensa zonal y apretaron en ataque para irse a un muy peligroso 67-75 que provocó un tiempo puerto de Raúl Pérez que sirvió para muy poco porque en los dos últimos minutos, las navarras mantuvieron la calma y las zamoranas no pudieron dar más de si.

Vía: La Opinión de Zamora