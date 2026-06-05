El recital de Cameron Hunt mantiene viva a la Penya en el play-off ACB

El Asisa Joventut empató la serie de cuartos de final del play-off ACB y forzó el tercer y definitivo partido tras derrotar al Baskonia por un contundente 82-63. Los verdinegros, comandados por un excelente Cameron Hunt (27 puntos), sacaron el rodillo ante un conjunto vitoriano, frustrado, que protagonizó en Rodions Kurucs la acción más lamentable del partido tras una antideportiva de libro a Guillem Vives. El letón empujó al base verdinegro e inició una tángana en la que Ricky Rubio y Eugene Omoruyi también fueron castigados por los árbitros. Este próximo domingo, el todo o nada en el Buesa.

El ambiente en el Olímpic fue excepcional (7.587 espectadores) y la afición verdinegra respondió ante una de las noches más importantes del curso. Dani Miret y sus jugadores se contagiaron de la energía de su gente, y arrancaron como un tiro: parcial de 14-5 liderado por Cameron Hunt y Jabari Parker que obligó a Paolo Galbiati a pedir el primer tiempo muerto del encuentro.

Cameron Hunt, ante Baskonia / ACB Photo - David Grau

Espectacular puesta en escena de la Penya

Los dos equipos iban a velocidades muy distintas, y Asisa Joventut cerró un gran primer cuarto con 11 valiosos puntos de ventaja (25-14). Ahora bien, la Penya ni mucho menos iba a levantar el pie del acelerador. Los locales encontraban canasta con insultante facilidad, y la puesta en escena de los vitorianos estaba siendo realmente decepcionante.

Un buen Adam Hanga, activo y preciso en ataque, disparaba a los verdinegros, y un triple de Michael Ruzic obligó al entrenador italiano a parar de nuevo el partido (34-17). El Olímpic apretaba, la afición se divertía, y la Penya llegó a mandar por 22 puntos (44-22) gracias al buen trabajo de Yannis Morin, el reemplazo por el lesionado Ante Tomic, que sumó un par de 2+1 consecutivos.

Adam Hanga, ante Baskonia / ACB Photo - David Grau

Reacción tardía, pero dolorosa de Baskonia

La aparición en partido de Baskonia era inevitable, y los vitorianos irrumpieron en el peor momento para la Penya. Bordaron el final de la primera mitad, con un parcial de 0-9 liderado por Trent Forrest que sirvió para que los visitantes redujesen la desventaja hasta los 13 puntos (44-31). Sin duda, la mejor noticia para Baskonia tras lo acontecido en los primeros 20 minutos, fue el marcador.

Salió bien de vestuarios la Penya, con un gran Ricky frenando la reacción visitante, si bien es cierto que sumó su tercera personal en el arranque del periodo. Volvía a no haber ni rastro de Baskonia en pista, y dos triples seguidos de Hunt y Hanga volvían a disparar al Asisa Joventut en el marcador (56-38), con el consiguiente tiempo muerto de Galbiati.

'Picadura' letal de Hunt

Bajó en picado el ritmo anotador de ambos equipos, pero la Penya seguía dominando plácidamente en el marcador. Además, Hunt se guardó un último truco para cerrar el tercer cuarto: triplazo desde la esquina, y un 62-43 para entrar al asalto final con el que Asisa Joventut empezaba a acariciar el empate en la serie.

Baskonia parecía despertar algo, pero Hunt no estaba dispuesto a levantar el pie del acelerador. Dos triples escandalosos, que desataron la locura en el Olímpic, permitían a la Penya conservar la ventaja a falta de cinco minutos (70-53). Y en ese momento, llegó el episodio más lamentable del partido, protagonizado por Rodions Kurucs.

Acción vergonzosa de Kurucs

El letón empujó de manera muy fea a Guillem Vives, y el jugador de Baskonia todavía tuvo tiempo de encararse con Ricky Rubio y con su excompañero en UCAM Murcia, Simon Birgander. Eugene Omoruyi apareció también por allí para empujar a Ricky, y la trifulca ya quedó montada en un Olímpic que terminó de encenderse. Kurucs, Omoruyi, e incomprensiblemente Rubio, fueron castigados con antideportivas.

La Penya debía olvidar cuanto antes el incidente y regresar a partido, y Hunt asumió de nuevo la batuta: penetración y tiempo muerto de Galbiati a 3:35 para el bocinazo final (74-58). No hubo reacción épica, Hunt se llevó la ovación del Olímpic, y tras el contundente triunfo verdinegro (82-63), todo se decidirá en el Buesa este próximo domingo (19h CEST).